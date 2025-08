„Schauen wir mal, was uns da noch blüht“ – Alling stürmt in Zugspitz-Endrunde

Der Lauf des TSV Alling im Totopokal geht weiter. Jetzt hat die Mannschaft mit Maisach das nächste Team aus einer höheren Liga geschlagen.

Alling – Mit einem am Ende verdienten 3:1-Sieg über den klassenhöheren SC Maisach sicherte sich der TSV Alling am Dienstagabend vor 75 Zuschauern erstmals den Totopokalsieg der Zugspitz-Nordgruppe. Die Mannschaft freut sich nun, wenn es im Frühjahr mit den drei Gruppensiegern der Ost-, West- und Mitte-Gruppe um den Einzug in die Totopokal-Hauptrunde geht. „Ich glaube, so weit ist Alling in der Pokalrunde noch nie gekommen“, meinte TSV-Spielertrainer Sebastian Kiffer unmittelbar nach dem Finalsieg und freute sich über den Erfolg. „Jetzt schauen wir mal, was uns da noch blüht im nächsten Jahr.“

Ein Klassenunterschied zwischen dem Kreisklassisten aus Alling und dem Kreisligisten aus Maisach war über die 90 Minuten nicht auszumachen. Die Gastgeber aus Alling waren in der ersten halben Stunde die aktivere Mannschaft, aber erst eine Standardsituation bescherte der Kiffer-Elf die Führung. Maximilian Grolik verwandelte einen 20-Meter-Freistoß über die Maisacher Abwehrmauer zum 1:0 (17.).

Maisach kämpft sich zurück in die Partie

Ein Rückpass zum eigenen Torhüter, den Allings Keeper Michele Tirabasso mit den Händen aufnahm, führte zur besten Ausgleichschance. Zum Glück für Alling krachte der Freistoß an die Querlatte. Dann fiel aber doch noch das 1:1 durch Maisachs Jean-Philipp Rinklif (36.), als die Allinger das Spiel in der Schluss-Viertelstunde des ersten Durchgangs ein wenig aus der Hand gaben.

Der Regen hatte zu Beginn der zweiten 45 Minuten aufgehört, dafür aber plätscherte das Spiel dahin. Alling wehrte sich gegen immer stärker werdende Maisacher, bis Keanu Jurinek mit einem Tor des Monats Alling in Richtung Pokalsieg schoss. Benjamin Baur trat einen Freistoß auf den zweiten Pfosten und der von hinten anstürmende Jurinek versenkte den Ball mit einem satten Volleyschuss zum 2:1 (77.) Der Treffer zeigte Wirkung bei Maisach. Mit einem Tor von der Mittellinie über den weit vor seinem Kasten stehenden Maisacher Schlussmann Leonhard Spicker sorgte Grolik schließlich mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung (92.). (Dieter Metzler)