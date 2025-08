„Schauen weiter nach vorne" – SBR unterliegt auch Töging klar

Der Sportbund startete mutig gegen favorisierte Hausherren. Sanel Sehric war nach einem langen Ball durch, verpasste aus spitzem Winkel aber die Führung. In der Folge wurde das Spiel ausgeglichen, bis Töging erstmals zuschlug. Ivo Petrovic war nach einem starken Angriff am zweiten Pfosten völlig blank und schob zum 1:0 (12.) ein.

Zweite Niederlage im zweiten Spiel für den Sportbund Rosenheim. Der neu aufgestellte FC Töging war am Ende eine Nummer zu groß für den Aufsteiger. Die Mannschaft von Patrick Zimpfer musste sich am Wasserschloss mit 1:4 geschlagen geben.

Zur Pause war das Spiel bereits entschieden. Die Zimpfer-Elf zeigte aber Moral und ließ in der zweiten Halbzeit durchblicken, was in ihnen steckt. Zwar erhöhte Töging nach einem Standard durch Doppelpacker Jolic auf 4:0 (58.), doch der Sportbund war nun besser in der Partie.

Moral in der zweiten Halbzeit spricht für die Mannschaft

Die Gäste spielten mit und wurden auch vor dem Tor gefährlich. Die Bemühungen des SBR wurden nach einem Standard belohnt. Carlos Kurzer traf per direkter Ecke zum 1:4 (80.). Kurzer erzielte damit das erste Saisontor der Rosenheimer.

In der Schlussphase kamen die Grün-Weißen noch das ein oder andere Mal gefährlich vor das Tor, am Ende blieb es aber beim verdienten Erfolg der Töginger. Zimpfer analysierte wie folgt: „Wir sind in den ersten 15 Minuten sehr gut ins Spiel gekommen und hatten auch die ersten beiden Torchancen. Mit zunehmender Spieldauer in der ersten Halbzeit haben wir dann aber Druck von Töging bekommen, was dazu geführt hat, dass wir innerhalb von 15 Minuten drei Gegentore kassiert haben – auch durch individuelle Fehler von uns.“

„Auch wenn das am Ende nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, war die zweite Halbzeit für die Moral sehr wichtig. Uns ist bewusst, dass Töging mit den aktuellen Verstärkungen nicht unsere Kragenweite ist – das war für uns ein Bonusspiel. Jetzt stehen zwei Heimspiele gegen Miesbach und Waldperlach an, in denen wir unbedingt punkten wollen. Letztlich schauen wir nach vorne“, zeigt sich Zimpfer optimistisch.

Für den Sportbund geht es am kommenden Samstag im heimischen Josef-März-Stadion gegen den SV Miesbach weiter.