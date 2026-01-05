Schaub in Torlaune: WSV ist neuer Hallenstadtmeister

Das erste Halbfinale (über 15 Minuten) eröffnete Denis Arslang mit dem 1:0 für Vohwinkel gegen Sonnborn (2.). Nico Sudano baute auf 2:0 aus (4.). Ein Doppelschlag von Nico Korpilla und Luis Cosimo Fritzsch zum 4:0 bedeutete die Vorentscheidung (7.). Sudano markierte das 5:0 (8.). Arslan netzte zum 6:0 ein (10.). Korpilla beendete das Torfestival mit dem 7:0 (15.).

Weit weniger Tore fielen im zweiten Halbfinale zwischen Ronsdorf und dem WSV. Salmin Rebronja kassierte in der 10. Minute zwei Minuten. Der Regionalligist überstand die Strafe aber. Kurt vor Schluss der regulären Spielzeit musste Sebastian Schmieta (TSV) zwei Minuten runter. In Überzahl gelang Vincent Schaub doch noch das 1:0 für den WSV (15.). Julian Bente (Ronsdorf) sah zudem die rote Karte.

Der Weg ins Finale

Im ersten Viertelfinale ging Heckinghausen durch Mohammed Haian Alkhaled in Führung (2.), Niklas Dörrier (4.) und Leon Miguel Zahran (6.) drehten die Partie aber auf 2:1 für den FSV. Sami Tajar machte mit dem 3:1 den Deckel drauf (14.).