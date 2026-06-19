Schatten und Licht im Saisonendspurt

Gegen den ersten Verfolger NK Croatia ZH verliert die zweite Mannschaft des FC Oetwil-Geroldswil auswärts und verpasst damit den vorzeitigen Aufstieg. Mit einem 4:2-Heimsieg gegen Centro Lusitano Zurich hat man vor dem letzten Spieltag trotzdem alles in den eigenen Händen.

Die Ausgangslage vor dem Spiel gegen den NK Croatia ZH war klar: Mit einem Sieg wäre der vorzeitige Aufstieg in die 3. Liga fix, selbst mit einer Niederlage würde der Vorsprung des Führenden FCOGs auf den Zweitplatzierten noch einen Punkt betragen. Bei einem ungewohnten Mittwochabend-Spiel im Zürcher Juchhof starteten die Hausherren gut, auch wenn sie durch die tiefstehende Sonne fast nichts sehen konnten. In der 18. Minute setzte sich Aimen Zouaoui auf der rechten Seite durch, fand im Rückraum Marc Betschart und es stand bereits 1:0 für den Tabellenführer. Nach Betscharts 10. Saisontor verloren die Gäste jedoch ein wenig den Faden. Das Spieldiktat wurde mehrheitlich dem NK Croatia ZH überlassen und das Heimteam kam auch zu den gefährlicheren Chancen. Dies rächte sich zu Ende der ersten Halbzeit. Torhüter Celso Fernandes wurde nach einem Eckball hart angegangen, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Der Nachschuss der Gastgeber prallte an die Hand von Marc Betschart und nun ertönte der Pfiff. Allen Limmattaler Protesten zum Trotz versenkte das Heimteam den Penalty souverän, es stand 1:1 zur Pause.

Dieses Unentschieden wäre tendenziell immer noch besser für das Team der Trainer Markus Imhof und Marco Steinemann, entsprechend wurde ein Sturmlauf der Gastgeber erwartet. Dieser blieb jedoch vorerst aus, es entwickelte sich ein umkämpftes Spiel mit wenigen Torchancen. Zuerst verhinderte Torhüter Celso Fernandes den Rückstand des FCOG in der 68. Minute mit einer Glanzparade. Nach einem herrlich vorgetragenen Angriff über die linke Seite hatte Patric Becker die beste Chance für den FCOG, sein Abschluss wurde aber gerade noch geblockt. So lief bereits die Nachspielzeit, als die Limmattaler Verteidigung nach einem Abstoss von Fernandes kurz die Ordnung verlor. Und prompt bestraft wurde: Der pfeilschnelle Flügel des Heimteams mit der Nummer 7 konnte losziehen und erzielte in der 91. Minute das vielumjubelte 2:1. Der FCOG konnte nicht mehr reagieren, verpasste den vorzeitigen Aufstieg und lag plötzlich nur noch mit einem Punkt an der Spitze der Gruppe 3 der 4. Liga.

Heimspiel gegen Centro Lusitano Zurich

So wurde das Spiel gegen Centro Lusitano Zurich im heimischen Werd umso wichtiger. Die zweite Mannschaft des FCOG hatte immer noch alles in den eigenen Händen und lag mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze der Tabelle. Von Beginn weg drückte das Heimteam und kam durch Gianluca Mergola früh zu einer guten Chance. In der 7. Minute bekam der FCOG einen Freistoss aus rund 30 Metern zugesprochen, den Kai Hummer mit einem herrlichen Flatterball links unten versenkte, sodass der Torhüter sich nicht einmal bewegte. In der 23. Minute war es dann aber schon wieder vorbei mit der Herrlichkeit, die Gäste erzielten nach einem schönen Schnittstellenpass das 1:1, auch wenn der Torschütze wohl klar im Abseits stand. Doch die Gastgeber drückten weiter und erzielten noch vor der Pause das wichtige 2:1 durch Gianluca Mergola nach einem schönen Zuspiel von Kai Hummer.

Erneuten Ausgleich weggesteckt

Nach der Pause plätscherte das Spiel ein wenig vor sich hin, das Heimteam liess hinten wenig bis gar nichts zu, kam vorne aber ebenfalls nicht wirklich zu weiteren Chancen. Trotzdem stand es in der 60. Minute plötzlich 2:2: Nach einem Fehlpass ihm Aufbau lief das Heimteam in einen Konter, und die Gäste erzielten mit ihrer zweiten gefährlichen Aktion ihr zweites Tor. Nun war Charakter gefragt, und diesen zeigte der FCOG: Timo Scheurer holte in der 74. Minute einen Penalty heraus, den Burhan Demiri in sein 15. Saisontor umwandeln konnte. In der 87. Minute war es erneut der eingewechselte Scheurer, der auf Zuspiel des überragenden Kai Hummer das 4:2 erzielen und damit die Entscheidung herbeiführen konnte.

High Noon am letzten Spieltag

Nach diesem wichtigen Heimsieg präsentiert sich die Ausgangslage in der Gruppe 3 der 4. Liga wie folgt: Der FCOG liegt an der Spitze der Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf den NK Croatia ZH, der nur Unentschieden spielte. Entsprechend reicht den Limmattalern im letzten Spiel ein Punktgewinn für den definitiven Aufstieg in die 3. Liga. Das Spiel gegen den SC Wipkingen findet am Sonntag um 10 Uhr im Zürcher Hardhof statt. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!