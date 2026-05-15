Schatten über Albstadt: Gewalt überschattet Jugendpokal-Finaltag

– Foto: Timo Babic

Es hätte ein Festtag für den Nachwuchsfußball im Bezirk Schwarzwald/Zollern werden sollen. Doch es kam anders. Der Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern teilt dies dazu mit:

Der Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern blickt grundsätzlich auf einen sportlich hochwertigen und über weite Strecken hervorragend stattgefunden Jugendpokal-Finaltag im Albstadion Albstadt zurück. Vor mehreren hundert Zuschauerinnen und Zuschauern präsentierten die teilnehmenden Mannschaften in den Endspielen der C-Junioren (SGM Deisslingen vs. SGM Schramberg Sulgen), B-Junioren (SGM Seitingen-Oberflacht/Wurmlingen vs. SV Spaichingen) engagierten, und leidenschaftlichen Jugendfußball.

Besonders erfreulich war die große Resonanz rund um den gesamten Finaltag. Viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Vereine, Schiedsrichter sowie zahlreiche Familien und Fans haben dazu beigetragen, dass der Jugendfußball im Bezirk eine große Bühne erhalten hat.

Mit großer Enttäuschung müssen wir jedoch feststellen, dass die Ereignisse rund um das Finale der A-Junioren (SGM Grosselfingen vs. Spvgg Trossingen) dieses insgesamt positive Bild massiv überschattet haben. Die Eskalation auf und neben dem Spielfeld widerspricht den Werten, für die der Jugendfußball und unser Bezirk stehen. Emotionen gehören zum Sport dazu körperliche Auseinandersetzungen, unsportliches Verhalten und das Überschreiten jeglicher Grenzen jedoch nicht.

Der Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern verurteilt die Vorfälle ausdrücklich. Die Geschehnisse werden durch die zuständigen Sportgerichte und Instanzen in den kommenden Tagen umfassend aufgearbeitet. Darüber hinaus wird sich der Bezirksvorstand intern bereits heute, 15.05.2026, nochmals intensiv mit den Ereignissen befassen und diese aufarbeiten.

Wir wünschen allen Personen, die im Zusammenhang mit den Vorfällen betroffen oder möglicherweise verletzt wurden, eine schnelle und vollständige Genesung.

Aufgrund der Vorkommnisse und der notwendigen Unterbrechung konnte die Siegerehrung der A-Junioren nicht im gewohnten und würdigen Rahmen durchgeführt werden. Auch dies bedauern wir ausdrücklich gegenüber allen Mannschaften, Spielern und Zuschauern.

Gleichzeitig möchten wir ausdrücklich den Schiedsrichter hervorheben, der in einer äußerst schwierigen und unübersichtlichen Situation Ruhe bewahrt und Verantwortung übernommen hat. Für diese Leistung gebührt ihm Respekt und Anerkennung.

Der Jugendfußball lebt von Fairness, Respekt und Vorbildfunktion gegenüber Mitspielern, Gegnern, Schiedsrichtern und Zuschauern. Gerade im Nachwuchsbereich tragen Vereine, Trainer, Funktionäre und Spieler gemeinsam Verantwortung dafür, diese Werte vorzuleben.

Der Bezirk wird die Ereignisse intern konsequent nacharbeiten und weiterhin alles dafür tun, dass Jugendfußballtage wie jener in Albstadt künftig wieder ausschließlich durch sportliche Leistungen und positive Erlebnisse in Erinnerung bleiben.

Ein ausführlicher Bericht und eine abschließende Bewertung der Ereignisse werden zu gegebener Zeit erfolgen.

Timo Manz - Presseabteilung

Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern"