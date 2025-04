Schasto kampflos; Eintracht Lüneburg überragend; OHZ dreht Partie

Ähnlich, wie dem TSV Bassen, erging es auch der Reserve des MTV Barum. In der Rückrunde verlor man nun alle acht Partien und am Wochenende wurde man regelrecht in alle Einzelteile zerpflückt. Bereits zur Pause stand es unglaublich 0:11 und das zwölfte Tor fiel direkt nach Wiederanpfiff, sodass es nach einer rekordverdächtigen Niederlage aussah. Die Gäste aus Lüneburg schalteten drei, vier Gänge zurück und siegten am Ende mit 1:12, wobei Selina Schulz sieben Mal traf und nun bei 28 Saisontoren steht.