Schasto holt ersten Dreier, Schwanewede und Hambergen in Krise

Dere zehnte Spieltag der Kreisliga Osterholz ist gespielt und für den Aufsteiger Scharmbeckstotel gab es endlich den ersten Sieg und was für einer. Auch auf den anderen Plätzen des Kreises ging es gut ab. Wir schauen auf die einzelnen Partien im Überblick..

Ein wildes Spiel boten der SV BW Bornreihe II und der ATSV Scharmbeckstotel. Bereits nach fünf Minuten stand es 0:3, am Ende siegten die Gäste mit 7:4. Oliver Brock erzielte drei Treffer (2., 3., 90.), Philip Hochschild (5., 57.) und Cedric Böttner (21., 39.) trafen doppelt. Für Bornreihe waren Ampofo (24., 37.), Mensah (34.) und Hinck (47.)erfolgreich. Endlich der langersehnte Sieg für Schasto, die punktgleich mit Nordsode sind, aber immer noch tief im Keller.

Einen deutlichen 5:1-Erfolg feierte der TSV Wallhöfen beim FC Hambergen. Bereits zur Pause führte das Team von Trainer Oliver Schilling klar. René Marc Meier (21., 67.) traf doppelt, außerdem waren Henrik Naß (37.), Marten Liening (47.) und Marvin Witte (55.) erfolgreich. Den Ehrentreffer markierte Kian Lilienthal (74.). Hambergen wartet nun schon seit fünf Partien auf einen Dreier.

Der SV Lilienthal-Falkenberg siegte verdient mit 3:1 gegen den TSV Eiche Neu Sankt Jürgen. Tom Meierdierks (8.)brachte die Gastgeber früh in Führung, doch Julian Buhl (17.) glich aus. Nach der Pause avancierte Christian Dimitri Poungue mit einem Doppelpack (57., 68.) zum Matchwinner. Durch die Niederlage im Spitzenspiel mussten die Gäste Platz zwei einbüßen.

Der ASV Ihlpohl setzte sich beim FC Hansa Schwanewede knapp mit 1:0 durch. Jannik Bach (31.) erzielte das Tor des Tages in einer kampfbetonten Partie. Die Hausherren drängten im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten den knappen Vorsprung clever über die Zeit. Es war bereits der vierte Sieg in Serie für Ihlpohl.

Zum Abschluss gewann der TSV Dannenberg deutlich mit 5:2 gegen den SV Komet Pennigbüttel. Die Gastgeber führten zur Pause bereits mit 3:0. Nach Treffern von Max Otholt (12.), Kevin Wagner (23., FE) und Tim Rohlfs (45.)kamen die Gäste durch Jenno Bülders (69., 80.) kurzzeitig heran, ehe Meyerdierks (75.) und Schnackenberg (90.) alles klar machten.

Der VSK Osterholz-Scharmbeck II feierte beim SV Löhnhorst einen 2:1-Auswärtssieg. Dabei ging Löhnhorst zunächst durch Niklas Schumacher (18.) in Führung. Nach der Pause drehte der VSK das Spiel durch Tjark Lohmann (66.) und Maurice Banehr (77.). Für die Gastgeber eine bittere Niederlage nach ordentlicher erster Hälfte. Damit zogen die Kreisstädter am letztmaligen Vizemeister vorbei.