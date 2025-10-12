 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Schasto holt ersten Dreier, Schwanewede und Hambergen in Krise

Wallhöfen springt auf Platz zwei

Dere zehnte Spieltag der Kreisliga Osterholz ist gespielt und für den Aufsteiger Scharmbeckstotel gab es endlich den ersten Sieg und was für einer. Auch auf den anderen Plätzen des Kreises ging es gut ab. Wir schauen auf die einzelnen Partien im Überblick..

Gestern, 16:00 Uhr
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe II
ATSV Scharmbeckstotel
ATSV ScharmbeckstotelATSV Schasto
4
7
Abpfiff

Ein wildes Spiel boten der SV BW Bornreihe II und der ATSV Scharmbeckstotel. Bereits nach fünf Minuten stand es 0:3, am Ende siegten die Gäste mit 7:4. Oliver Brock erzielte drei Treffer (2., 3., 90.), Philip Hochschild (5., 57.) und Cedric Böttner (21., 39.) trafen doppelt. Für Bornreihe waren Ampofo (24., 37.), Mensah (34.) und Hinck (47.)erfolgreich. Endlich der langersehnte Sieg für Schasto, die punktgleich mit Nordsode sind, aber immer noch tief im Keller.

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
SV Lilienthal-Falkenberg
SV Lilienthal-FalkenbergSV Li-Fa
TSV Eiche Neu Sankt Jürgen
TSV Eiche Neu Sankt JürgenN. St Jürgen
3
1
Abpfiff
Der SV Lilienthal-Falkenberg siegte verdient mit 3:1 gegen den TSV Eiche Neu Sankt Jürgen. Tom Meierdierks (8.)brachte die Gastgeber früh in Führung, doch Julian Buhl (17.) glich aus. Nach der Pause avancierte Christian Dimitri Poungue mit einem Doppelpack (57., 68.) zum Matchwinner. Durch die Niederlage im Spitzenspiel mussten die Gäste Platz zwei einbüßen.

Gestern, 15:30 Uhr
FC Hambergen
FC HambergenHambergen
TSV Wallhöfen
TSV WallhöfenWallhöfen
1
5
Abpfiff

Einen deutlichen 5:1-Erfolg feierte der TSV Wallhöfen beim FC Hambergen. Bereits zur Pause führte das Team von Trainer Oliver Schilling klar. René Marc Meier (21., 67.) traf doppelt, außerdem waren Henrik Naß (37.), Marten Liening (47.) und Marvin Witte (55.) erfolgreich. Den Ehrentreffer markierte Kian Lilienthal (74.). Hambergen wartet nun schon seit fünf Partien auf einen Dreier.

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
FC Hansa Schwanewede
FC Hansa SchwanewedeSchwanewede
ASV Ihlpohl
ASV IhlpohlIhlpohl
0
1
Abpfiff

Der ASV Ihlpohl setzte sich beim FC Hansa Schwanewede knapp mit 1:0 durch. Jannik Bach (31.) erzielte das Tor des Tages in einer kampfbetonten Partie. Die Hausherren drängten im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten den knappen Vorsprung clever über die Zeit. Es war bereits der vierte Sieg in Serie für Ihlpohl.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Dannenberg
TSV DannenbergDannenberg
SV Komet Pennigbüttel
SV Komet PennigbüttelPennigbüttel
5
2
Abpfiff

Zum Abschluss gewann der TSV Dannenberg deutlich mit 5:2 gegen den SV Komet Pennigbüttel. Die Gastgeber führten zur Pause bereits mit 3:0. Nach Treffern von Max Otholt (12.), Kevin Wagner (23., FE) und Tim Rohlfs (45.)kamen die Gäste durch Jenno Bülders (69., 80.) kurzzeitig heran, ehe Meyerdierks (75.) und Schnackenberg (90.) alles klar machten.

Do., 09.10.2025, 19:45 Uhr
SV Löhnhorst
SV LöhnhorstLöhnhorst
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz II
1
2
Abpfiff

Der VSK Osterholz-Scharmbeck II feierte beim SV Löhnhorst einen 2:1-Auswärtssieg. Dabei ging Löhnhorst zunächst durch Niklas Schumacher (18.) in Führung. Nach der Pause drehte der VSK das Spiel durch Tjark Lohmann (66.) und Maurice Banehr (77.). Für die Gastgeber eine bittere Niederlage nach ordentlicher erster Hälfte. Damit zogen die Kreisstädter am letztmaligen Vizemeister vorbei.

Gestern, 16:00 Uhr
SV Nordsode
SV NordsodeNordsode
TSV Meyenburg
TSV MeyenburgMeyenburg
0
2
Abpfiff

Der TSV Meyenburg nahm beim SV Nordsode drei Punkte mit. Durch Tore von Dustin Neumann (22.) und Marc Hensel (62.) gewannen die Gäste verdient mit 2:0. Nordsode blieb offensiv über weite Strecken harmlos. Auswärts bleibt Meyenburg das Maß aller Dinge.

