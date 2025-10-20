Schasto erneut unbesiegt, Hambergen geht unter, Schwanewede´s Formtief

Der elfte Spieltag ist absolviert und der bot einiges an Spannung. Favoritensiege gab es ebenfalls reichlich. Wir schauen auf die Partien vom vergangenen Wochenende in der Übersicht..

Ein echtes Offensivfeuerwerk zeigte Neu Sankt Jürgen gegen Hambergen. Bereits nach drei Minuten traf Jasper Stern, ehe Timo Brünjes mit einem Dreierpack (35., 45., 55.) glänzte. Jonas Schmidt (54.) und Keit Mattern (66.) rundeten den Kantersieg ab. Eine beeindruckende Vorstellung des Teams von Spielertrainer Marcel Müller. Nur die beiden Aufsteiger sind schlechter als Hambergen.

In einer intensiven Partie trennten sich Scharmbeckstotel und Beckedorf torlos. Beide Teams verteidigten diszipliniert und neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. Am Ende stand ein gerechtes 0:0. Schasto ist nach dem fatalen Saisonstart nun schon seit drei Spielen unbesiegt.

Der TSV Wallhöfen holte einen souveränen Auswärtssieg beim ASV Ihlpohl. Felix Ahrens brachte die Gäste doppelt in Führung (8., 16. Foulelfmeter), nachdem Haase (13.) zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Nelson Mawi (51.) und Tarek Hinck (90.) sorgten für den deutlichen 4:1-Endstand.

Ein perfekter Nachmittag für Platjenwerbe: Bereits nach vier Minuten brachte Pascal Kranz sein Team in Führung. Jan Kölling (20.) und Maurice Kranz (71.) sorgten für klare Verhältnisse und einen ungefährdeten 3:0-Erfolg. Die Gastgeber präsentierten sich spielbestimmend und ließen Nordsode über 90 Minuten keine echte Chance.

Der SV Löhnhorst feierte einen verdienten Auswärtssieg in Meyenburg. Christoph Oberschelp schnürte früh einen Doppelpack (13., 18.), ehe Steven Holstein per Foulelfmeter (61.) alles klar machte. Löhnhorst überzeugte mit Effizienz und stabiler Defensive, während Meyenburg offensiv zu harmlos blieb. Meyenburg bleibt zuhause weiter in schwacher Form.

Der TSV Dannenberg setzte sich beim VSK II mit 3:1 durch. Tim Rohlfs war der Matchwinner mit zwei Treffern (7., 75.), Kevin Wagner verwandelte zudem einen Strafstoß (78.). Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Maxim Alexander Süß (52.) brachte die Gäste nicht aus dem Konzept – am Ende ein verdienter Auswärtssieg.