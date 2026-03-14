Scharmbeckstotel will gegen Delmenhorst nachlegen

– Foto: Cedric Siefker

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Rückrunde möchte der ATSV Scharmbeckstotel im Heimspiel gegen den TV Jahn Delmenhorst erneut punkten. Beide Teams kämpfen im unteren Tabellenbereich um wichtige Zähler.

Am Sonntag, 15. März, trifft der ATSV Scharmbeckstotel in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West auf den TV Jahn Delmenhorst. Die Gastgeberinnen stehen derzeit mit fünf Punkten aus 14 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz, während Delmenhorst mit elf Punkten Rang neun belegt.

Für den ATSV geht es darum, den positiven Schwung aus dem vergangenen Spiel mitzunehmen. Trainer Andreas Klug blickt auf einen gelungenen Start in die Rückrunde zurück: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nach unserem geglückten Rückrundenstart, trotz einer wetterbedingten holprigen Vorbereitung und dem 1:0-Sieg, geht es für uns am Sonntag wieder bei null los.“

Der Trainer betont, dass der Erfolg gemeinsam mit der Mannschaft aufgearbeitet wurde. „Wir haben den Sieg zusammen mit dem Team analysiert und wissen ihn auch richtig einzuordnen. Wichtigste Erkenntnis war, dass das Team intakt ist, wunderbar harmoniert und zusammen als Einheit an sich glaubt.“

Auch in der Trainingswoche lag der Fokus darauf, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. „Wir bleiben weiter bei uns und kümmern uns um die Dinge, die wir beeinflussen können“, sagt Klug. „Die Woche über haben wir konzentriert gearbeitet und freuen uns, kadertechnisch für Sonntag aus dem Vollen schöpfen zu können. Daraus ergeben sich dann auch wieder verschiedene Varianten für die Startelf und darauf, auf den Spielverlauf reagieren zu können.“

Mit Blick auf die Partie gegen Delmenhorst sieht Klug die Chance, ein weiteres Zeichen im Tabellenkeller zu setzen. „Wir freuen uns als Team nun darüber, dass wir am Sonntag gegen Jahn Delmenhorst zu Hause wieder die Möglichkeit haben, den Mannschaften vor uns zu signalisieren: Der ATSV Scharmbeckstotel glaubt an sich.“

Für beide Teams ist die Begegnung von Bedeutung. Während Scharmbeckstotel versucht, den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verkürzen, möchte Delmenhorst im Tabellenmittelfeld weiter Punkte sammeln.