Scharmbeckstotel verpasst ersten Saisonsieg in Delmenhorst

TV Jahn Delmenhorst und der ATSV Scharmbeckstotel trennten sich in einem umkämpften Duell 1:1. Die Gäste führten nach drei Minuten, verpassten es aber, den Vorsprung auszubauen. Delmenhorst nutzte seine Möglichkeiten nach der Pause konsequenter, während ATSV-Trainer Axel Wilckens mit vergebenen Chancen und einer strittigen Elfmeterentscheidung haderte.

Die Partie begann mit einem Schock für die Gastgeber: Bereits in der 3. Minute brachte Janne May den ATSV Scharmbeckstotel nach einem schnellen Angriff in Führung. In der Folge übernahm das Team von Axel Wilckens die Initiative, spielte sich mehrere gute Chancen heraus, nutzte jedoch nur eine davon. „Gute erste Halbzeit von uns, in der wir uns reichlich gute Chancen herausgespielt hatten, allerdings leider nur eine davon genutzt“, analysierte der Trainer.

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild: Delmenhorst kam besser ins Spiel, gewann Zweikämpfe im Mittelfeld und belohnte sich durch den Ausgleich von Virgenie Beneke in der 51. Minute. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wenigen Höhepunkten. Wilckens sprach von einem „unglücklichen Gegentor per Nachschuss nach einem Lattentreffer“ und haderte zudem mit einem „umstrittenen Elfmeter, den wir nicht bekommen haben“. Beide Teams vergaben im Anschluss gute Gelegenheiten, sodass es beim 1:1 blieb.