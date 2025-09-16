Scharmbeckstotel unterliegt TiMoNo nur knapp

Der ATSV Scharmbeckstotel zeigte gegen den Tabellenzweiten SV TiMoNo eine starke Moral, musste sich aber am Ende knapp mit 1:2 geschlagen geben. Trainer Axel Wilckens hebt den Einsatz seiner Mannschaft hervor.

Trotz einer kämpferisch überzeugenden Vorstellung blieb der ATSV Scharmbeckstotel auch im sechsten Saisonspiel der Frauen-Oberliga Niedersachsen West sieglos. Gegen den Favoriten SV TiMoNo unterlagen die Gastgeberinnen am Freitagabend mit 1:2.

Die Partie begann mit hohem Tempo. Schon in der 12. Minute brachte Anneke Kampen TiMoNo mit 1:0 in Führung. Scharmbeckstotel hielt jedoch gut dagegen, verteidigte leidenschaftlich und setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kampen in der 61. Minute auf 2:0, doch nur eine Minute später sorgte Janne May mit dem Anschlusstreffer für neue Hoffnung.

„Gegen einen starken Gegner konnten wir das Spiel bis zum Ende offen halten und mussten uns leider knapp am Ende geschlagen geben. Großes Kompliment an die Mannschaft für die geschlossene starke kämpferische Leistung“, lobte Trainer Axel Wilckens seine Spielerinnen.