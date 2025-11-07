Scharmbeckstotel reist motiviert nach Lutten

In der Frauen-Oberliga Niedersachsen West trifft der ATSV Scharmbeckstotel am Sonntag auf den TuS Lutten. Nach einer schwierigen Hinrunde wollen die Gäste nun punkten – und setzen dabei auf Motivation und eine geschlossene Teamleistung.
Am Sonntag steht in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West das Kellerduell zwischen dem TuS Lutten und dem ATSV Scharmbeckstotel an. Beide Mannschaften blicken auf eine schwierige Saison zurück und kämpfen um jeden Punkt, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren.
Für den ATSV Scharmbeckstotel ist die Begegnung mehr als nur ein weiteres Ligaspiel. Nach elf Partien wartet das Team von Trainer Axel Wilckens weiterhin auf den ersten Sieg der Saison. Der Coach zeigt sich dennoch kämpferisch: „Nachdem wir das Hinspiel etwas unglücklich verloren hatten, erwarten wir am Sonntag ein Duell auf Augenhöhe und gehen hochmotiviert in das Spiel.“
Das Hinspiel endete mit einem knappen Erfolg für den TuS Lutten, der derzeit mit sechs Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz steht. Der ATSV folgt mit einem Punkt auf Rang zwölf und will in dieser Begegnung den Negativtrend stoppen.
Wilckens setzt auf eine engagierte und konzentrierte Leistung seiner Mannschaft. Im Training lag der Fokus auf Stabilität in der Defensive und Mut im Spielaufbau – Eigenschaften, die gegen Lutten entscheidend sein könnten. Beide Teams kennen die Situation im Tabellenkeller und wissen, dass ein Erfolgserlebnis nicht nur Punkte, sondern auch Selbstvertrauen bringen würde.
Mit Blick auf die Tabelle dürfte das Duell ein Spiel auf Augenhöhe werden, in dem Einsatz, Wille und Nervenstärke gefragt sind. Für Scharmbeckstotel gilt: Jetzt zählt nur ein Ziel – endlich den ersten Sieg einfahren.