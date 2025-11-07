– Foto: Cedric Siefker

Scharmbeckstotel reist motiviert nach Lutten Nach dem unglücklichen Hinspiel will der ATSV Scharmbeckstotel beim TuS Lutten endlich den ersten Saisonsieg einfahren.

In der Frauen-Oberliga Niedersachsen West trifft der ATSV Scharmbeckstotel am Sonntag auf den TuS Lutten. Nach einer schwierigen Hinrunde wollen die Gäste nun punkten – und setzen dabei auf Motivation und eine geschlossene Teamleistung.

Am Sonntag steht in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West das Kellerduell zwischen dem TuS Lutten und dem ATSV Scharmbeckstotel an. Beide Mannschaften blicken auf eine schwierige Saison zurück und kämpfen um jeden Punkt, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren.



So., 09.11.2025, 12:30 Uhr TuS Lutten TuS Lutten ATSV Scharmbeckstotel ATSV Schasto 12:30 PUSH

Für den ATSV Scharmbeckstotel ist die Begegnung mehr als nur ein weiteres Ligaspiel. Nach elf Partien wartet das Team von Trainer Axel Wilckens weiterhin auf den ersten Sieg der Saison. Der Coach zeigt sich dennoch kämpferisch: „Nachdem wir das Hinspiel etwas unglücklich verloren hatten, erwarten wir am Sonntag ein Duell auf Augenhöhe und gehen hochmotiviert in das Spiel.“ Das Hinspiel endete mit einem knappen Erfolg für den TuS Lutten, der derzeit mit sechs Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz steht. Der ATSV folgt mit einem Punkt auf Rang zwölf und will in dieser Begegnung den Negativtrend stoppen.