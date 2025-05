Scharmbecker Festtage in Elstorf oder Endstation Schützenstraße?

Seit Wochen spitzt sich der Aufstiegskampf der Bezirksliga Lüneburg 2 auf ein Endspiel zwischen dem TSV Elstorf und der SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen zu. Tatsächlich plant die Spielgemeinschaft in wenigen Tagen gleich zwei Mal an der Elstorfer Schützenstraße zu jubeln, die Hausherren haben wiederum andere Pläne.

"Wir haben schon überlegt, am Donnerstag die Zelte mit in den Bus zu nehmen und bis Samstag dort zu zelten", scherzt Scharmbecks langjähriger Leistungsträger Sascha Damm am Mikrofon von Olaf Hübner vom YouTube-Kanal „HIER GEBLIEBEN! Kleckerwald & Seeveauen“. Denn am Donnerstag (29.5., 12:45 Uhr) beim Kreispokal-Finaltag, der in diesem Jahr in Elstorf ausgetragen wird, kämpfen die beiden Zweitvertretungen der beiden Vereine um die begehrte Trophäe.

Noch etwas mehr fiebert der Landkreis aber dem finalen Showdown in der Bezirksliga entgegen. Dort haben die Scharmbecker die Meisterschaft und den damit verbundenen Landesliga-Aufstieg in Elstorf in der eigenen Hand. Der TSV wiederum könnte mit einem Dreier selbst noch aufsteigen, sollte der VfL Westercelle am abschließenden Spieltag (Sa., 31.5., 16 Uhr) zeitgleich bei Eintracht Munster Punkte liegen lassen.