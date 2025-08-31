Scharmbeck zahlt wieder Lehrgeld: Celle zu kaltschnäuzig

Denn eigentlich brachten die Scharmbecker gute Argumente vor, selbst in Führung zu gehen. Während der Aufsteiger seine Gelegenheiten aber liegenließ, schlugen die Gäste durch Michael Trautmann eiskalt zu (17.). Im zweiten Abschnitt landeten die Celler durch Jean-Luca Eupen einen Wirkungstreffer, der bei SPA kurzzeitig den Stecker zog (55.). In dieser Phase legte der MTV durch Alexander von Hörsten Laube entscheidend nach (60.).

In der Schlussphase schlug die Mannschaft von Marinus Bester durch Leon Fischer nochmal zurück (80.) und entfachte nochmal ordentlich Druck. Letztlich fehlte den Hausherren das nötige Abschlussglück, um den Fuß nochmal in die Tür zu bekommen. Am kommenden Samstag, 06.09.2025, um 17 Uhr wagt Scharmbeck den nächsten Versuch beim TSV Etelsen.