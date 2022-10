Scharmbeck jubelt dank Cassel - Este gibt erneut Führung aus der Hand Bezirksliga Lüneburg 2: Das Spitzen-Quartett siegt im Gleichschritt

In der Bezirksliga Lüneburg 2 hat die SG Scharmbeck-Pattensen das Verfolger-Duell am Habichtshorst für sich entschieden. Auch die anderen Spitzenteams marschieren im Gleichschritt weiter. Der FC Este 2012 gab wiederum fahrlässig erneut eine Führung aus der Hand.

Bis in die Nachspielzeit musste der MTV Soltau zittern, bis die drei Punkte im Sack waren. Die Soltauer zeigten eine Leistungssteigerung im Vergleich zur 0:3-Niederlage in Egestorf. Hassan-Sascha Turgut brachte die Hausherren im Derby gegen Munster per Strafstoß in Führung (20.). Anschließend versäumte es der MTV gegen zehn, später nur noch neun Gäste den Sack vorzeitig zuzumachen. Dadurch machte erst Nicklas Ibellow den Deckel drauf (90.+3).