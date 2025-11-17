Scharfschützen & Flutlichtausfall: Fortuna U23 beendet zwei Serien

Der Bann ist gebrochen – und wie. SC Fortuna Köln II feierte am zwölften Spieltag nicht nur den ersten Heimsieg der Saison, sondern zugleich auch den ersten Mittelrheinliga-Sieg überhaupt gegen TuS Blau-Weiß Königsdorf. Der klare 5:0-Erfolg katapultiert die Mannschaft von Iraklis Metaxas auf Rang fünf, während Königsdorf mit 15 Punkten auf den zehnten Platz abrutscht. Vor allem die Art des Sieges beeindruckte: Vier Distanztreffer, ein sicherer Elfmeter und eine über 90 Minuten nahezu perfekte Defensivarbeit.

Fortuna erwischte einen Traumstart: Luke Eismann traf bereits nach fünf Minuten mit einem unhaltbaren Strahl „in den Winkel“, wie TuS-Trainer Takahito Ohno später anerkennend sagte. Für den Gast eine kalte Dusche – und der Auftakt zu einem einseitigen Offensivfeuerwerk.

Königsdorf fand anschließend besser ins Spiel, kombinierte gefällig und hielt den Ball gut in den eigenen Reihen. „Wir hatten eine längere Phase mit viel Ballbesitz, guten Positionswechseln und sauberen Kombinationen. Spielerisch war das gut, aber ohne Torerfolg“, so Ohno. Weil die Kölner U23 defensiv jedoch nichts zuließ, blieb es beim knappen 1:0 zur Pause.

Was Königsdorf nach einer strukturierteren Phase dringend vermeiden wollte, geschah nur Sekunden nach Wiederbeginn: Seldin Djedovic (46.) und Nicolas Westerhoff (48.) erhöhten innerhalb von zwei Minuten auf 3:0.

Ohno sprach anschließend von einem Knackpunkt: „Extrem bitter waren die beiden Gegentore direkt nach der Halbzeit. Damit war die Begegnung im Grunde entschieden. Ohne diese frühen Treffer hätte das Spiel aus meiner Sicht einen anderen Verlauf genommen.“ Fortuna hingegen dominierte das Zentrum, spielte sich konsequent nach vorn und ließ Königsdorf nicht mehr ins Spiel zurückkommen.

Flutlichtausfall, lange Nachspielzeit – Fortuna trifft zweimal in der Overtime

Eine rund 20-minütige Unterbrechung wegen eines Flutlichtausfalls sorgte für eine lange Nachspielzeit. Doch auch diese Phase nutzten die Gastgeber eiskalt. In der 90.+7 verwandelte Jamal Issifou einen Foulelfmeter zum 4:0, bevor Westerhoff in der 90.+18 seinen Doppelpack schnürte und den 5:0-Endstand herstellte.

„Traumtore am Fließband“ – Fortuna beendet zwei Serien

Teammanager Stefan Kleefisch zeigte sich mit der Entwicklung hocherfreut: „Wir haben heute zwei Negativserien eindrucksvoll beendet. Das war der erste Sieg überhaupt gegen Königsdorf in der Mittelrheinliga und zugleich der erste Heimsieg der Saison. Wir haben über die 90 Minuten defensiv gar nichts zugelassen und offensiv mehrere Traumtore geschossen. Viermal aus der Distanz plus einen verwandelten Elfmeter – ein Treffer war schöner als der andere.“

Für Königsdorfs Trainer Ohno blieb nur die Analyse: „Fortuna Köln war eine sehr starke Mannschaft – unglaublich laufstark, aggressiv im Pressing und insgesamt einfach ein sehr gutes Team.“ Er betonte gleichzeitig die Lehren: „Wir müssen aus diesem Spiel lernen – und ich persönlich auch als Trainer. Wenn wir ab morgen an den richtigen Punkten arbeiten, kann dieses Spiel am Ende sehr wertvoll sein.“