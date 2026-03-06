Schanzer und Cheftrainerin Sabrina Wittmann setzen Zusammenarbeit fort

– Foto: FC Ingolstadt 04

Sabrina Wittmann übernahm im Mai 2024 zunächst interimsweise und ab Juni 2024 dann fest als Cheftrainerin beim FC Ingolstadt 04. Insgesamt stehen 79 Pflichtspiele als Coach der FCI-Profimannschaft in ihrer Vita. Im Januar dieses Jahres schloss Wittmann zudem den DFB Pro-Lizenz-Lehrgang erfolgreich ab und besitzt seitdem die höchste Trainer-Lizenz im deutschen Fußball.

Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer: „Sabrina hat als Cheftrainerin nachhaltig unter Beweis

gestellt, welche fachliche Qualität und Führungsstärke sie mitbringt. Ihre Authentizität, ihre klare Idee vom Fußball sowie ihr konsequenter Fokus auf die nachhaltige Entwicklung unserer Mannschaft wie auch unserer Spieler zeichnen sie aus. Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit beim FC Ingolstadt 04 bringt sie darüber hinaus eine Identifikation und Verantwortung für unseren Klub mit, die außergewöhnlich sind. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihr auch zukünftig die nächsten Entwicklungsschritte gehen werden. Daher ist es uns wichtig, den Weg mit Sabrina fortzusetzen und damit Kontinuität sicherzustellen. Gleichzeitig freut es uns sehr, dass wir uns auch auf eine Vertragsverlängerung mit Fabian Reichler verständigt haben, der bereits seit vielen Jahren eng mit Sabrina zusammenarbeitet. Er hat in seiner Rolle als Co-Trainer eine hervorragende Entwicklung vollzogen und genießt bei uns eine hohe Wertschätzung.“

Sabrina Wittmann über ihre Vertragsverlängerung: „Hier ist insbesondere in den letzten Monaten etwas sehr Wertvolles entstanden. Die Basis aus gegenseitigem Vertrauen, harter Arbeit und einem besonderen Miteinander ist da. Jetzt wollen wir diese Stabilität weiter festigen und den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen. Denn die Arbeit hier macht mir unfassbar viel Spaß und ich spüre großes Vertrauen im Verein. Vor allem hervorheben möchte ich hier die unglaublich tolle Zusammenarbeit mit Didi Beiersdorfer, meinem Trainer- und Staffteam und der Mannschaft. Deshalb fühlt sich diese Vertragsverlängerung einfach richtig an.“