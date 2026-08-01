Schanzer in Torlaune, die Domreiter nicht



In Sachen immer wiederkehrender Neuaufbau mit einer blutjungen Truppe scheinen die "kleinen" Schanzer der Jahn-Reserve einen Schritt voraus zu sein. "Wir sind mit unserem Auftritt nicht zufrieden", sprach Regensburg-Manager Johannes Frisch nach Spielende deutliche Worte aus. "Der Gegner war in den persönlichen Duellen und auf die zweiten Bälle giftiger als wir. Mit dem Ball hat uns der letzte Punch gefehlt" Gerade in der zweiten Halbzeit hätten die Oberpfälzer das Spiel zwar offener gestalten können - und sich auch die ein oder andere Möglichkeit erarbeiten. "Nichtsdestotrotz ist die Niederlage verdient."







Der FC Eintracht Bamberg hat seinem Vorstandssprecher zufolge gut gespielt - und sich gegen einen defensiv eingestellten Gegner auch gute Möglichkeiten erarbeitet. Aber selbst einen Elfmeter konnten die Domreiter nicht verwandeln. Und so ist es wenig verwunderlich, wenn Sascha Dorsch nüchtern resümiert: "Gewinnen tut, wer Tore macht. Und wer keine Tore macht, kann nicht gewinnen." Bitter enttäuscht ist man bei den Oberfranken dennoch nicht. "Die Leistung hat gestimmt: Wir nehmen das Positive mit..."



