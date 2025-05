Schammelsdorf vor Kellerduell: "Wird sicher nicht einfach"

Dampfach geht mit der Hypothek einer 0:3-Niederlage gegen Spitzenreiter FC Coburg in die Partie. Doch die DJK hat sich nach einer schwachen Hinrunde in der Rückserie stabilisiert, wird der Abstiegsrelegation aber nicht mehr entgehen können. Dass die Gastgeber unter Druck bestehen können, hat die Mannschaft mehrfach bewiesen.

Der TSV Schammelsdorf hingegen kassierte zuletzt ein 0:2 gegen Aschaffenburg-Leider und wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis. Dennoch ist die Stimmung im Lager der Gäste positiv, wie Trainer Fabian Kemmer betont: „Trotz der jüngsten Negativserie konnten wir die Stimmung gut halten. Alle fokussieren sich auf das Spiel gegen Dampfach und strahlen Selbstbewusstsein und Zuversicht aus.“

Schmerzen werden allerdings die Ausfälle von Abwehrchef Wladi Nikiforow und Kapitän Jan Völkl. „Trotzdem werden wir eine schlagkräftige Truppe stellen“, kündigt Kemmer an. Taktisch will sich der TSV-Coach nicht in die Karten schauen lassen, weiß aber um die Stärken des Gegners: „Gegen eine abgezockte Landesliga-Mannschaft wie Dampfach wird es sicher nicht einfach. Sie haben gezeigt, wie man mit negativen Erlebnissen umgeht und sich nach der Winterpause vom Tabellenende nach vorne gekämpft. Das verlangt uns großen Respekt ab.“

Das Hinspiel endete 2:2 – ein Ergebnis, das beiden Teams am Samstag wohl kaum reichen dürfte. Für den TSV Schammelsdorf geht es um nicht weniger als den Sprung über die direkte Abstiegszone, für Dampfach darum, den Relegationsplatz zu sichern.