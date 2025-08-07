Schaltet A/O gleich den Turbo ein? Saisonauftakt mit einigen Krachern

A/O eröffnet am Donnerstag die Landesligasaison und lässt auf ein Offensivfeuerwerk hoffen. Viele weitere Auftaktmatches werden schon erste spannende Aufschlüsse geben.

A/O walzte durch den bisherigen Bezirkspokalwettbewerb und schoss seine bemitleidenswerten Bezirksliga-Gegner mit 7:1, 8:1 und 8:0 ab. Trainer Kevin Speer setzt vor dem Ligastart aber lieber auf Vorsicht, da A/O bisher nur gegen klassentiefere Mannschaften glänzte. Am heutigen Donnerstag (20 Uhr) empfängt A/O den Aufsteiger SG Scharmbeck/Pattensen/Ashausen.

Auch D/A II marschierte recht souverän durch den Bezirkspokal. Ligakonkurrent TuS Harsefeld war chancenlos. Zuletzt mussten die Drochterser sich aber im Elfmeterschießen gegen Hagen/Uthlede durchsetzen. Der FC ist auch gleich am Freitag (20 Uhr) Gast im Kehdinger Stadion. Beide Teams zählen zum erweiterten Favoritenkreis.

Die Ahlerstedter wollen Stabilität und Konstanz über 90 Minuten sowie über die Saison in ihr Offensivspiel implizieren. Dass mit Thore Nissen, Marcel Brunsch und Corvin Höft verletzte Routiniers fehlen, machte sich während der Vorbereitung - noch - nicht bemerkbar. Zudem verletzte sich im Pokal Stammspieler Mats Breitweg schwer.

Wie startet der TuS Harsefeld in die Saison? Das fragen sich alle Kreisfußball-Interessierten. Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Nico Matern den TSV Ottersberg mit Ex-D/A-Stürmer Alexander Neumann. Das Spiel wird den ersten Wink geben.

Und Aufsteiger VfL Güldenstern Stade? Die Stader haben auswärts direkt ein Aufsteigerduell mit dem FC Heidetal. Stade verlor zuletzt ein Testspiel gegen RW Cuxhaven mit 1:5. Das ist nicht gerade aufbauend vor dem Ligastart.

Bezirksliga

In der Bezirksliga stehen zum Saisonauftakt gleich drei Derbys an. Der TuS Harsefeld II empfängt mit seinem neuen Trainer Patrick Reis den Deinster SV (Sa., 15.30 Uhr). Kann der TuS die starke Saison, wurde Dritter, bestätigen? Wird Deinste es wie so oft in einer zweiten Saison nach einem Aufstieg schwerer haben?

Der TSV Apensen empfängt den FC Oste/Oldendorf (So., 15 Uhr). In Apensen ist die spannende Frage, ob an die erfolgreichen Zeiten der beiden letzten Trainer, Björn Stobbe und Sönke Ungeheuer, angeknüpft werden kann. Denn der TSV setzt mit Marco Dierks auf einen Nachfolger, der aus einem Nachbarkreis kommt. Die Vorsaison zeigte, dass dies schnell in die Hose gehen kann. Immenbeck startete in eine Chaossaison und Hammah musste auch die Reißleine ziehen. Bei Aufsteiger FC O/O wird zwangsläufig viel von der Heimstärke (ohne Punktverlust) und seiner Offensivpower (93 Tore, 43 von Janosch Lüders) abhängen, ob es mit dem Klassenerhalt klappt.

Die VSV Hedendorf/Neukloster empfangen D/A III (So., 15 Uhr). Mit Platz sechs war es eine ernüchternde Vorsaison für die VSV. Nun hat Trainer Björn Stobbe einen mittelschweren Umbruch zu bewältigen, bei dem nicht nur der ewige VSV-Stürmer Jan-Hendrik Scheppeit zu ersetzen ist. In der Vergangenheit wäre bei diesem Duell die Favoritenrolle klar vergeben gewesen. Nun wird es erste Aufschlüsse geben. Auch D/A III kommt als kleine Wundertüte daher, nachdem die Vierte aufgelöst wurde und der Kader nun wesentlich breiter ist.

Kreisliga

In der Kreisliga stechen drei Partien heraus. So kommt es am Freitag (20 Uhr) gleich zum Duell zwischen den beiden Absteigern TSV Wiepenkathen und FC Mulsum/Kutenholz. Beide Teams wollen oben angreifen, ohne sich dabei aber zu sehr unter Erfolgsdruck zu setzen. Der Sieger wird nötige Selbstsicherheit aufbauen. Mu/Ku setzte schon ein kleines Ausrufezeichen mit dem Pokalsieg gegen den Kreispokalsieger und Vorsaisondritten SG Lühe.

Am Samstag (18 Uhr) empfängt dann Vizemeister FSV Bliedersdorf/Nottensdorf die SV A/O III. Das war in der Vorsaison ein Spitzenspiel und wird über die Frühform und Ambitionen einiges aussagen.

Am Sonntag (15 Uhr) steigt dann mit dem TSV Eintracht Immenbeck der dritte Absteiger ein und hat mit dem VfL Güldenstern Stade II gleich eine Spitzenmannschaft zu Gast. Auch hier wird die wahre Stärke gleich aufgedeckt.