»Schalli« soll dafür sorgen, dass der Hofer Kasten sauber bleibt Andreas Schall bleibt dem Bayernligisten erhalten - als Torwart-Trainer von Helmut Weigerstorfer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Andreas Schall an der Linie der Hofer Bayern - ein gewohntes Bild. – Foto: Mario Wiedel

Die SpVgg Bayern Hof ist an der Personalfront weiter richtig fleißíg, auch was das Team umd das Team betrifft. So kann der ehemalige Zweitligist im Rahmen einer Pressemitteilung eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison vermelden: Auch Andreas Schall bleibt dem Bayernligisten erhalten und wird weiterhin Teil des Trainerteams auf der Grünen Au sein.

Der 36-Jährige wird künftig, das ist in der Medieninformation vom Montagmorgen zu lesen, gemeinsam mit Henrik Schödel und Benjamin Koch das Trainerteam der ersten Mannschaft in der Nordstaffel der 5. Liga komplettieren und dabei insbesondere die Aufgaben im Torwartbereich übernehmen. Damit tritt Schall die Nachfolge des bisherigen Torwarttrainers Michal Kycek an, der vor wenigen Wochen genauso wie sein Sohn Lukas nach langjähriger Tätigkeit verabschiedet worden ist.



„Schalli“, wie er im Vereinsumfeld genannt wird, ist seit vielen Jahren eng mit Bayern Hof verbunden. Bereits als Spieler war Schall für die Hofer Bayern unter anderem in der Regionalliga Bayern (2012/13, 2013/2014) aktiv, seit Januar 2025 gehört er dem Trainerteam der ersten Mannschaft an und kennt sowohl den Verein als auch die Mannschaft bestens.





„Mit seiner emotionalen Art ergänzt er hervorragend das Trainerteam und verkörpert wie kaum ein anderer die gelb-schwarzen Farben von Bayern Hof“, lässt sich Geschäftsführer Achim Schubert im Pressebericht zitieren.



Durch die neue Aufgabenverteilung wird Andreas Schall in der kommenden Saison verstärkt die Entwicklung der Torhüter begleiten und dabei unter anderem auch mit Neuzugang Emil Zorn sowie David Guyon und Felix Wirth arbeiten. "Die Hofer Bayern freuen sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Andi Schall und wünschen ihm viel Erfolg für die kommende Saison auf der Grünen Au", will der Verein kundtun.