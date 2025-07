Schalkes Heekeren verletzt sich im Testspiel in Ahlen

Nach 111 Tagen Leidenszeit kehrte Loris Karius, die Nummer eins des FC Schalke 04, am Samstag im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede (0:0) zwischen die Pfosten zurück. Für Justin Heekeren bedeutet das: Er muss sich beim Zweitligisten fortan wieder hinten anstellen und mit der Rolle des Ersatzmanns anfreunden.

Der 24-Jährige verletzte sich bei einer Aktion im eigenen Strafraum und fasste sich auch nach minutenlanger Behandlung immer wieder an den rechten Oberschenkel. Der gebürtige Xantener versuchte es noch einmal vergeblich weiter, musste dann aber für U19-Keeper Johannes Siebeking weichen.

Während im ausverkauften Parkstadion schon die vermeintliche Startformation auflief, schickte Trainer Miron Muslic beim 3:0-Sieg am Sonntag im Wersestadion des Westfalen-Oberligisten Rot Weiss Ahlen eine B-Elf auf den Rasen. Für den Torhüter aus Alpen-Veen, der wegen eines Kreuzbandrisses bereits im Winter 2023 lange zuschauen musste, war das Spiel nach exakt 30 Minuten unfreiwillig vorzeitig beendet.

In Zivil schaute Heekeren danach von der Bank zu. Muslic rechnet mit einer muskulären Verletzung, über dessen Schwere erst die Diagnose eines MRT-Termins am Montag Aufschluss geben soll, wie der Trainer in Ahlen vor Journalisten sagte.