Schalker mit starkem Saisonstart – Holstein will Effizienz verbessern

Am Samstag wartet auf Holstein Kiel ein echter Härtetest: Die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Rapp ist zu Gast beim FC Schalke 04, der mit Rückenwind und Platz drei in der Tabelle aufwartet. Anstoß in der Veltins-Arena ist um 13 Uhr. Rund 3.700 mitreisende Fans aus dem hohen Norden werden die Störche vor Ort unterstützen.

Besonders auffällig: Die defensive Stabilität des Bundesliga-Absteigers. Mit lediglich 36 zugelassenen Torschüssen stellt S04 derzeit die beste Defensive der Liga – auch bedingt durch eine Systemumstellung. Muslić ließ sein Team von einer Vierer- auf eine Dreierkette umstellen, die sich bislang als wirkungsvoll erweist. Timo Becker, Nikola Katić und Hasan Kuruçay bilden aktuell das Abwehrzentrum.

Mit dem neuen Cheftrainer Miron Muslić haben die Königsblauen einen gelungenen Start in die neue Zweitliga-Saison hingelegt. Nach einem 2:1-Auftaktsieg gegen Hertha BSC musste sich Schalke zwar beim 1. FC Kaiserslautern knapp geschlagen geben (0:1), meldete sich jedoch mit zwei aufeinanderfolgenden Siegen eindrucksvoll zurück: Erst ein umkämpftes 2:1 im Revierderby gegen den VfL Bochum, dann ein später 1:0-Erfolg bei Dynamo Dresden.

Darüber hinaus zeigen sich die Schalker enorm effizient bei Standardsituationen. Drei ihrer fünf Saisontore fielen nach ruhenden Bällen – ligaweiter Spitzenwert. Die Torgefahr ist dabei breit gestreut: Fünf verschiedene Torschützen und vier unterschiedliche Vorlagengeber verdeutlichen die Variabilität im Offensivspiel.

Die Störche reisen mit drei Punkten aus vier Spielen und dem 14. Tabellenplatz im Gepäck nach Gelsenkirchen. Positiv: In Sachen Physis gehört Kiel weiterhin zur Ligaspitze. Mit durchschnittlich 123,37 gelaufenen Kilometern pro Spiel, 173 Sprints und 727 intensiven Läufen belegt die Rapp-Elf jeweils Rang zwei im Ligavergleich. Diese Werte spiegeln das bekannte Holstein-Element: hohe Intensität und Laufbereitschaft.

Allerdings bleibt die Chancenverwertung das große Manko. Zehn sogenannte „Großchancen“ erarbeitete sich die KSV bisher – Ligabestwert –, sieben davon wurden jedoch vergeben. Um in der Veltins-Arena zu bestehen, muss sich die Effizienz im letzten Drittel deutlich steigern.

Während des spielfreien Wochenendes nutzte Holstein die Länderspielpause für ein Testspiel gegen den FC St. Pauli. Beim 1:1 zeigte sich das Team über weite Strecken stabil und nutzte die Gelegenheit, um taktisch wie personell zu rotieren. Eine Erkenntnis daraus: Das Tempo und der Einsatz stimmen – was jetzt noch fehlt, ist die Kaltschnäuzigkeit.

Personalsituation

Verzichten muss die KSV auf Mladen Cvjetinović, der mit einem Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk langfristig ausfällt.

Ausblick

Gegen kompakte Schalker und eine laute Kulisse wird es für Kiel darauf ankommen, defensiv konzentriert zu arbeiten, Umschaltmomente gezielt zu nutzen und die sich bietenden Chancen konsequenter als zuletzt zu verwerten. Mit dem lautstarken Rückhalt der eigenen Fans im Rücken darf die Rapp-Elf selbstbewusst auftreten – auch gegen einen Gegner, der bislang vor allem durch Stabilität und Effizienz überzeugte.