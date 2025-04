Schalke verliert in der Nachspielzeit, Fortuna Düsseldorf patzt

Hinweis: Während in der Liga B noch eine Rückrunde ausgetragen wird, geht es in der Liga A nach dem kommenden Wochenende bereits in die Spiele um die Deutsche Meisterschaft.

Der FC Bayern München hat in der Gruppe A Tabellenführer FC Schalke 04 geschlagen und steht damit gemeinsam mit Königsblau in der Finalrunde. Für die Erlösung sorgte Felipe Chávez tief in der Nachspielzeit (90.+4). FC Bayern München – FC Schalke 04 1:0

FC Bayern München: Leon Klanac, Ljubo Puljic, Magnus Dalpiaz, Roko Mijatovic, Luis Schäfer, Mudaser Sadat (74. Simon Zöls), David Santos Daiber (61. Deniz Ofli), Jussef Nasrawe, Felipe Chávez, Tim Binder (89. Maximilian Schuhbauer), Noah Codjo-Evora (74. Sejdo Durakov) - Trainer: Peter Gaydarov

FC Schalke 04: Johannes Siebeking, Bruno Numbisie, Mika Khadr, Mertcan Ayhan, Jonas Zgorecki, Edion Gashi (89. Claudio Bettoni-Katunda), Luca Vozar, Tim Pfeiffer (81. Noel Westenberger), Ayman Gulasi, Jean-Paul Ndiaye (71. Malik Tubic), Mika Wallentowitz (71. Bilal Dardari) - Trainer: Norbert Elgert

Schiedsrichter: Elia Schneider (Küps) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Felipe Chávez (90.+4)

Hinweis: Die ersten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Titelspiele um die Deutsche Meisterschaft.

_______________

So läuft der Spieltag in der U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppen G und F - Liga B

Marco Blinn verhinderte die Glücksgefühle des TSV Meerbusch, denn er traf im zweiten Abschnitt zum 2:2-Endstand. Der 1. FC Saarbrücken bleibt durch das Remis hinter Meerbusch, beide Klubs rangieren mit großem Abstand auf Rang vier in der Abstiegszone. TSV Meerbusch – 1. FC Saarbrücken 2:2

TSV Meerbusch: Florian Breuer, Jeremy Fabiano Gaudian, Mgboji Njoku Ume, Berkant Gebes, Vitali Habarov (61. Isa Özel), Youness El Kandri (83. Tom Behle), Isa Özel, Christos Venos (61. Philip Müller), Jaden William Asamoah (75. Yann Zeller), Joel Schlotter (75. Derick Gyamfi) - Trainer: Dennis Granata

1. FC Saarbrücken: Johannes Ferring, Luca Behr, Vakkas Sahan, Obeida Oubaid (61. Jonas Seidel), Marco Blinn, Luis Althaus, Finn Rupp, Nils Krämer, Batuhan Erdogan (89. Arthur dos Santos Reis) (92. Sebastian Bohn), Devin Güzelcan (61. Jayden Charles Coletta), Temesgen Teadel (61. Nico Grucza) - Trainer: Salvatore D´Andrea

Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Devin Güzelcan (32.), 1:1 Christos Venos (34.), 2:1 Isa Özel (69.), 2:2 Marco Blinn (72.)

Sa., 12.04.2025, 13:00 Uhr FC Hennef 05 FC Hennef 05 MSV Duisburg MSV Duisburg 13:00 PUSH

Spieltext FC Hennef 05 - MSV Duisburg

Hinweis: Schaffen es Teams ohne Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) in die Top 4 der Rest-Gruppen, bleiben sie auch in der Folge-Saison in der DFB-Nachwuchsliga. Da es acht Gruppen gibt, richtet sich an dieser Stelle lediglich der Blick auf Gruppe G, da hier die Vertreter vom Niederrhein spielen. FuPa Niederrhein erstellt diesen Text.

DFB-Nachwuchsliga: diese Teams

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: