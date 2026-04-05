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Vereinsnachrichten
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Schalke unter Druck – Big Points im Aufstiegsrennen möglich!
von Isaija Zecevic · Gestern, 13:28 Uhr · 0 Leser
Gleich geht es los…Schalke wäre mit einem Sieg kaum noch von oben abzulösen. – Foto: Zecevic
Gelsenkirchen. Bei herbstlichen 13°C bereiten sich der FC Schalke 04 und der Karlsruher SC auf ein wegweisendes Duell vor. Die Ausgangslage könnte für die Knappen kaum spannender sein: Da die Konkurrenz aus Darmstadt patzte (1:2 gegen Bielefeld) und sich Elversberg und Hannover heute gegenseitig die Punkte nehmen, wäre ein Heimsieg für Königsblau heute "doppelt" Gold wert.
Die Personal-Schocks bei S04 Kurz vor Anpfiff herrschte helle Aufregung um die Aufstellung. Die bittere Nachricht: Katić fehlt tatsächlich im Kader. Laut "Kicker" droht dem Abwehrmann sogar das Saisonaus – ein herber Schlag! Auch Donkor ist entgegen früherer Annahmen nicht mit dabei. Überraschend steht dagegen Moussa N'Diaye trotz Berichten über einen Trainingsabbruch in der Startelf. Sollte er nicht durchhalten, stünde Felipe Sanchez bereit.
Die Aufstellungen sind fix:
FC Schalke 04: Karius – T. Becker, Ayhan, Kurucay, N'Diaye – Karaman, Schallenberg, El-Faouzi, Ljubicic – Aouchiche, Sylla.