Schalke, Union, Dynamo, FCM: Stars beim Brieske-Hallenturnier

Der FSV Brieske-Senftenberg lädt herzlich zum mit Spannung erwarteten Traditionshallenturnier 2026 ein! Ja, es findet statt. Am 10.01.2026 wird die Niederlausitzhalle vielleicht zum vorerst letzten Mal zum Schauplatz eines einzigartigen Fußball-Events, bei dem die Ü35-Mannschaften namhafter Clubs aufeinandertreffen. Bereits am Vortag soll das Herrenturnier um den Pokal des Wasserverbandes Lausitz stattfinden, ehe am Sonntag am Sparkasse Niederlausitz Turniertag der Nachwuchs in den Vordergrund rückt.

In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer wieder auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld freuen: Die Legenden von Schalke 04, Union Berlin, 1. FC Magdeburg, Energie Cottbus, Dynamo Dresden, einer Tschechischen Auswahl und der Ur-Krostitzer Bundesliga-Auswahl mit namhaften Spielern aus Sachsen von Erzgebirge Aue oder RB Leipzig werden ihre Kräfte messen und dabei die Herzen der Fans höherschlagen lassen. Die Gastgeber, die Briesker Knappen, freuen sich besonders auf die Rückkehr bekannter Spieler wie Olaf Thon, Tomislav Piplica, Lars Jungnickel, Dominik Kaiser oder Skerdilaid Curri, die mit ihrer Erfahrung und ihrem Können das Turnier bereichern werden.

„Wir sind stolz darauf, erneut renommierte Mannschaften wieder in Senftenberg begrüßen zu dürfen. Dieses Turnier ist nicht nur eine großartige Gelegenheit, um Fußballlegenden zu sehen, sondern auch ein Fest für die gesamte Region. Aus vielen Gesprächen freuen sich die Zuschauer nicht nur auf den Fußball, sondern auch auf das Wiedersehen alter Bekannter und zahlreichen Gesprächen neben dem Platz.“, sagt Präsident Hebert Tänzer des FSV Brieske Senftenberg. „Wir freuen uns über den großen Zuspruch, die Unterstützung regionalen Partner, Sponsoren und Förderer, so dass es ein tolles Kulturhighlight zum Start in das Jahr 2026 sein wird.“