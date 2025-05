Schalke spielt in Alpen für guten Zweck

Alpen Fußball-Fans aus Alpen und Umgebung sollten sich den 23. Mai dick im Kalender anstreichen, denn an diesem Tag trifft im Volksbank-Sportpark die Schalker Traditionself auf die Alt-Herren-Mannschaft der Viktoria. Möglich macht diese besondere Partie Guido Lohmann, Chef der Volksbank Niederrhein – und das aus gutem Grund: „Das Hospiz in Rheinberg ist dringend auf Spenden angewiesen. Nach einem kurzen Gespräch mit Didi Schacht hat sich die Mannschaft sofort bereit erklärt, zu helfen.“

Für den ehemaligen Verteidiger der Königsblauen ist das eine Selbstverständlichkeit. „Wenn wir Menschen helfen können, machen wir das immer wieder gerne. Der Verein steht mit seiner Stiftung ,Schalke hilft‘ ebenfalls immer an der Seite von Menschen in Not“, so Schacht Oliver Frenkel, Vorsitzender des Hospiz-Fördervereins, freut sich über die unverhoffte Spendenaktion: „Die Pflegekassen übernehmen 95 Prozent, die restlichen fünf Prozent muss das Hospiz in Eigenleistung aufbringen.“

Was sich rein prozentual nicht so dramatisch anhört, gleicht unterm Strich einer Mammutaufgabe. Frenkel: „Die Personal- und Energiekosten sind in den letzten Jahren explodiert, ohne dass die Pflegesätze das ausgleichen. Wir müssen jährlich etwa 90.000 Euro zuzahlen.“ Darüber hinaus könne man angesichts wirtschaftlich unsicherer Zeiten die weitere Entwicklung der Spendenbereitschaft kaum abschätzen. Jetzt hofft der Förderverein natürlich auf ein reges Interesse an dem Match.