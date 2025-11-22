Schalke mit Comeback wieder Tabellenführer, Machtdemonstration von RWO

_____ Vorgezogene Partie vom vergangenen Wochenende

>>> Zum Spiel SC Paderborn 07 II – SSVg Velbert 3:2

SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Anton Bäuerle (85. Marlon Becker), Tim Böhmer (59. Luca Löwelt), Luis Flörke, Arne Zajaczek, Kerem Yalcin, Kevin Krumme (59. Lenny Hennig), Julius Bugenhagen, Bennit Bröger (85. Medin Kojic), Travis de Jong (88. Fedir Babak), Georg Ermolaev - Trainer: Thomas Bertels - Co-Trainer: Janik Brosch

SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (85. Baran Seker), Kilian-Joel Wagenaar (85. Reo Yoshida), Arlind Mimini, Max Machtemes, Beyhan Ametov (46. Harumi Goto), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (75. David Glavas), Philip Buczkowski (52. Valon Zhushi), Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel

Schiedsrichter: Fabian Kiehl - Zuschauer: 457

Tore: 1:0 Bennit Bröger (27.), 1:1 Calvin Marion Mockschan (29.), 2:1 Travis de Jong (80. Foulelfmeter), 3:1 Luca Löwelt (85.), 3:2 Harumi Goto (90.) _____ Abgesagt: SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen Heute, 14:00 Uhr SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück SV Rödinghausen SV Rödinghausen Abgesagt "Das für den heutigen Samstag angesetzte Meisterschaftsspiel beim SC Wiedenbrück muss witterungsbedingt ausfallen", heißt auf den Vereinskanälen des SV Rödinghausen. "Der Platz im Jahnstadion ist nach dem anhaltenden Bodenfrost der letzten Tage nicht bespielbar. Ein neuer Termin für die Begegnung soll zeitnah gefunden werden."

_____

Bocholt verliert den Faden und geht zu Hause leer aus

>>> Zum Spielbericht Die klassische Geschichte von zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten. Nach 45 Minuten durfte sich der Großteil der Zuschauer über eine bis dahin überzeugende Vorstellung des FCB und zwei unbeantworteten Toren freuen. Nach dem Seitenwechsel drehte sich der Spieß, Schalke wachte auf und ging - auch mithilfe einer Ampelkarte des FCB - als Sieger vom Platz. 1. FC Bocholt – FC Schalke 04 II 2:3

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner (80. Maik Amedick), Kasper Harbering, Julian Riedel, Jonas Carls, Jan Holldack (80. Johannes Dörfler), Marlon Frey, Marvin Lorch (68. Cedric Euschen), Patrick Kurzen, Stipe Batarilo (63. Maximilian Adamski), Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto

FC Schalke 04 II: Faaris Yusufu, Magnus Rösner, Max Hauswirth, Max Lamby, Mika Khadr, Timothé Rupil, Yassin Ben Balla, Andri Buzolli, Jakob Sachse, Gerrit Wegkamp - Trainer: Jakob Fimpel

Schiedsrichter: Lukas Koch (Hückelhoven) - Zuschauer: 2176

Tore: 1:0 Marlon Frey (16.), 2:0 Jonas Carls (20.), 2:1 Jakob Sachse (53.), 2:2 Yassin Ben Balla (76. Foulelfmeter), 2:3 Bojan Potnar (82.)

Gelb-Rot: Patrick Kurzen (74./1. FC Bocholt/)

Gelb-Rot: Yassin Ben Balla (90./FC Schalke 04 II/) _____ Tore zum Zungeschnalzen: RWO macht im Grenzlandstadion das halbe Dutzend voll

>>> Zum Spielbericht Besonders die drei sehenswerten Treffer von Eric Gueye boten dem neutralen Zuschauer im Grenzlandstadion viel Spektakel für den Eintrittspreis. Doch auch davon ab brannte RWO ein wahrliches Offensivfeuerwerk ab und setzte sich äußerst deutlich gegen einen direkten Tabellennachbarn durch. Borussia Mönchengladbach II – RW Oberhausen 0:6

Borussia Mönchengladbach II: Florian Dimmer, Michel Lieder, Lion Schweers (50. Tyler Meiser), Veit Stange, Nico Vidic, Fritz Fleck (46. Justin Adozi), Kilian Sauck (46. Joshua Uwakhonye), Niklas Swider (73. Kemal Cirpan), Charles Herrmann, Yannick Michaelis (73. Josiah Uwakhonye) - Co-Trainer: Tobias Trulsen - Trainer: Sascha Eickel - Co-Trainer: Daniel Mair

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer, Drew Murray, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Cankoray Mutlu (67. Phil Sieben), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (67. Elias Demirarslan), Seok-ju Hong - Co-Trainer: Lars Birlenbach - Trainer: Sebastian Gunkel - Co-Trainer: Jerome König

Schiedsrichter: Selim Erk (Herne)

Tore: 0:1 Seok-ju Hong (12.), 0:2 Eric Babacar Gueye (16.), 0:3 Cankoray Mutlu (30.), 0:4 Eric Babacar Gueye (62.), 0:5 Eric Babacar Gueye (69.), 0:6 Ayman Aourir (88.)

_____ Dreifacher Bindemann lässt WSV-Führung nur kurz gewähren

>>> Zum Spielbericht Mit drei Treffern von Deniz Bindemann behauptete sich Fortuna Düsseldorf im Stadion am Zoo und beendete damit auch die eigene Durststrecke. In der Tabelle ziehen die Flingerer auch am WSV vorbei. Wuppertaler SV – Fortuna Düsseldorf II 2:4

Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Kilian Bielitza, Levin Müller, Lennard Wagemann, Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann, Dominic Duncan, Jeff-Denis Fehr, Daiki Kamo - Trainer: Sebastian Tyrała

Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Leo Mirgartz (90. Ben Eze), Levi Mentzel, David Savic, Hamza Anhari (74. Maksym Len), Danny Latza (74. Si-woo Yang), Simon Vu, Deniz Bindemann (83. Conor David Tönnies), Mechak Quiala-Tito, Karim Affo (74. Lennart Garlipp) - Trainer: Jens Langeneke

Schiedsrichter: Dominic Stock

Tore: 1:0 Mechak Quiala-Tito (1. Eigentor), 1:1 Deniz Bindemann (27.), 1:2 Hamza Anhari (45.+3), 1:3 Deniz Bindemann (65. Foulelfmeter), 1:4 Deniz Bindemann (78. Foulelfmeter), 2:4 Aldin Dervisevic (79. Foulelfmeter)

Rot: Dominic Duncan (87./Wuppertaler SV/) _____ Lotte muss trotz Überzahl die Führung ins Ziel zittern

Lotte begann bemüht, forderten den BSC in eigenen Ballstafetten zur defensiven Wachsamkeit. So isolierten sich die beiden Seiten zunächst, echte Strafraumszenen ließen aber noch auf sich warten. Haris Mesic sorgte für den Aufsteiger immerhin für die erste Torannäherung, stellte Luca Böggemann damit aber vor keine echten Probleme (26.). Zwar hatte Lotte weiterhin mehr vom Spiel, doch erspielte sich dabei weiterhin nichts Konkretes. Stattdessen ging die fehlende Konsequenz fast nach hinten los. Nach einem schweren Fehler von Kaan Kurt ging es in die entgegengesetzte Richtung. Über Eray Isik und Felix Erken landete die Kugel schließlich vor den Füßen von Serhat Koruk, der die XXL-Chance jedoch leichtfertig vergab (45.). Im zweiten Durchgang setzte sich das Bild weiter fort. Lotte hatte das Spiel optisch eigentlich im Griff, brachte die Gäste damit aber zu selten ins Schwitzen. Leon Demaj näherte sich mit einem direkten Freistoß mal an, doch der Goalgetter der Tecklenburger verfehlte den Kasten (61.). Für wahres Spektakel ließ sich die Partie äußerst lange Zeit, bog aber auf eine turbulente Schlussphase ein. Zunächst verpasste Isik erneut die Führung für Bonn (69.), woraufhin Marc Heider nach Eckball von Fabian Rüth die Hausherren juben ließ (71.). Bonn löste in der Folge die eigene Defensive auf, Lotte bespielte die sich öffnenden Räume. So wusste sich Marcel Damaschek im Strafraum nur noch mit einer Notbremse zu helfen und durfte somit frühzeitig duschen gehen (81.). Den folgenden Strafstoß feuerte Kamer Krasniqi jedoch knapp am Tor vorbei (84.), hielt den BSC somit weiter am Leben. Mit der Brechstange näherten sich die Gäste dem Ausgleich auch tatsächlich, doch sowohl Julijan Popovic (89.), als auch Markus Wipperfürth (90.) hatten nicht das entscheidende Quäntchen Glück in ihrem Abschluss. Mit reichlich stressbedingten Schweißperlen brachte Lotte die Partie schließlich doch über die Bühne und setzt sich nach unten weiter ab. Sportfreunde Lotte – Bonner SC 1:0

Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Luca Kerkemeyer, Fabian Rüth, Jonas Kehl (73. Ben Klefisch), Kamer Krasniqi, Kaan Kurt, Marc Heider, Samuel Owusu Addai (72. Shkrep Stublla), Leon Demaj (89. Raimison Dos Santos), Diamant Berisha (67. Isaak Nwachukwu) - Trainer: Fabian Lübbers

Bonner SC: Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Julijan Popović, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (84. Jonas Berg), Felix Erken, Eray Isik, Haris Mesic, Serhat Koruk, Yannik Schlößer (86. Clinton Williams-Emmanuel) - Trainer: Björn Mehnert

Schiedsrichter: Felix May (Solingen)

Tore: 1:0 Marc Heider (71.)

Rot: Marcel Damaschek (81./Bonner SC/Am Trikot gezogen)

Besondere Vorkommnisse: Kamer Krasniqi (Sportfreunde Lotte) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (83.). _____ Liveticker: Sportfreunde Siegen - Fortuna Köln

Beide Seiten taten sich auf dem holprigen Geläuf zunächst sehr schwer, echter Spielfluss kam nur bedingt auf, optische Vorteile gehörten bis dahin aber den Krönchenstädtern. Die erste echte Torchance hatte es dann aber direkt in sich. Nach einer Hereingabe leitete Kevin Goden per Kopf weiter auf

Sportfreunde Siegen – SC Fortuna Köln 2:2

Sportfreunde Siegen: Leon Klußmann, Florian Mayer, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Jannik Krämer, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri (66. Shaibou Oubeyapwa), Ömer Tokac (66. Leon Pursian), Dustin Willms (84. Cagatay Kader), Kevin Goden (39. Josue Santo) - Co-Trainer: Mohamed Aslan - Trainer: Boris Schommers - Co-Trainer: Sergen Yesilcay

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Seymour Fünger, Robin Afamefuna, Vleron Statovci (87. Kevin Brechmann), Tom Geerkens (84. Kian Hekmat), Rafael Garcia (84. Adrian Stanilewicz), Nico Thier (73. Luca Majetic), Georg Strauch, Enzo Wirtz, Hamadi Al Ghaddioui (59. Timo Bornemann) - Trainer: Matthias Mink - Co-Trainer: Martin Grund - Co-Trainer: Hamdi Dahmani

Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 3449

Tore: 1:0 Ömer Tokac (24.), 1:1 Hamadi Al Ghaddioui (38.), 1:2 Timo Bornemann (69.), 2:2 Josue Santo (79.)

_____ Liveticker: 1. FC Köln II - Borussia Dortmund II

_____ Liveticker: VfL Bochum II - FC Gütersloh Morgen, 18:00 Uhr VfL Bochum VfL Bochum II FC Gütersloh FC Gütersloh 18:00 live PUSH _____ So geht es weiter 17. Spieltag

28.11.25 SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II

28.11.25 SSVg Velbert - Sportfreunde Siegen

29.11.25 SC Fortuna Köln - Sportfreunde Lotte

29.11.25 Bonner SC - Wuppertaler SV

29.11.25 Fortuna Düsseldorf II - VfL Bochum II

29.11.25 FC Gütersloh - Borussia Mönchengladbach II

29.11.25 RW Oberhausen - 1. FC Bocholt

29.11.25 FC Schalke 04 II - 1. FC Köln II

30.11.25 Borussia Dortmund II - SC Wiedenbrück

_____

