Schalke-Debüt in der 2. Bundesliga: Pöpperl im Interview

Wetzlar. Plötzlich sind die Augen auf ihn gerichtet. Plötzlich ist der 22-jährige Paul Pöpperl ins Scheinwerferlicht gerückt. Im Sommer dieses Jahres musste sich der Herborner zunächst umorientieren. Nach seiner Leihrückkehr vom Drittligisten Viktoria Köln fand der frühere Spieler des TSV Steinbach Haiger keinen Platz in der ersten Mannschaft des FC Schalke 04. Er sollte bei der Reserve in der Regionalliga Spielzeit sammeln. Ein Rückschlag sei das für ihn nicht gewesen. Vielmehr das Warten auf eine Chance. Und die hat sich in den vergangenen Wochen ergeben.