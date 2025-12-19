 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
Zusammen mit Trainer Miron Muslic (r.) feiert der Herborner Paul Pöpperl den Sieg des FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf. © IMAGO/Team 2
Zusammen mit Trainer Miron Muslic (r.) feiert der Herborner Paul Pöpperl den Sieg des FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf. © IMAGO/Team 2

Schalke-Debüt in der 2. Bundesliga: Pöpperl im Interview

Teaser 2. BL: +++ Aus Herborn in die 2. Fußball-Bundesliga: Für den 22-jährigen Paul Pöpperl wird der Traum wahr. Im Interview spricht er unter anderem über sein Startelfdebüt beim FC Schalke 04 +++

Verlinkte Inhalte

2. Bundesliga
Schalke 04
Paul Pöpperl
Paul Pöpperl

Wetzlar. Plötzlich sind die Augen auf ihn gerichtet. Plötzlich ist der 22-jährige Paul Pöpperl ins Scheinwerferlicht gerückt. Im Sommer dieses Jahres musste sich der Herborner zunächst umorientieren. Nach seiner Leihrückkehr vom Drittligisten Viktoria Köln fand der frühere Spieler des TSV Steinbach Haiger keinen Platz in der ersten Mannschaft des FC Schalke 04. Er sollte bei der Reserve in der Regionalliga Spielzeit sammeln. Ein Rückschlag sei das für ihn nicht gewesen. Vielmehr das Warten auf eine Chance. Und die hat sich in den vergangenen Wochen ergeben.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 019.12.2025, 07:13 Uhr
RedaktionAutor