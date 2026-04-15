Schalke dank MSV-Leihgabe & Gladbach im direkten Duell: BVB rutscht ab

Borussia Mönchengladbach II hat sich im direkten Vergleich mit Borussia Dortmund II einen wichtigen Vorteil erarbeitet und zieht mit dem 2:1-Erfolg an den Gästen vorbei. Dabei geriet die Mannschaft zunächst in Rückstand: Michael Eberwein brachte Dortmund in der 25. Minute in Führung. Die Antwort folgte jedoch zügig. Iaia Manco Danfa glich nur zehn Minuten später aus (35.) und stellte die Partie wieder auf Anfang. Im zweiten Durchgang kippte das Spiel endgültig zugunsten der Gastgeber: Michel Lieder verwandelte einen Foulelfmeter zur Führung (52.).

Die Fohlen verbessern ihre Punktekonto und haben mit 51 Zählern einen mehr als der BVB, der in der kommenden Woche noch ein weiteres Nachholspiel bei der SSVg Velbert bestreitet. Dortmund muss aber nicht nur Gladbach in der Tabelle passieren lassen, auch der Erzrivale zieht vorbei.

Ein torreiches Spiel entwickelte sich zwischen VfL Sportfreunde Lotte und FC Schalke 04 II, das die Gäste mit 4:2 für sich entschieden. Lotte erwischte den besseren Start und ging durch einen Foulelfmeter von Leon Demaj früh in Führung (2.). Schalke reagierte jedoch noch vor der Pause: Edion Gashi glich zunächst aus (40.), ehe Gerrit Wegkamp die Partie kurz darauf drehte und den Doppelschlag von Königsblau vollendete (42.). Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Peter Remmert auf 3:1 (52.) und verschaffte den Gästen eine komfortable Ausgangslage. Lotte blieb im Spiel und verkürzte durch Ben Klefisch (62.), doch erneut Wegkamp stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (83.). Der routinierte Angreifer steht nun bei zehn Toren und acht Vorlagen und hat sich als erhoffte Verstärkung aus Duisburg entwickelt; gut möglich, dass Schalke den Stürmer aus Duisburg fest verpflichten will. In der Nachspielzeit traf noch Emil Zeil (90.+2).

Durch den Auswärtssieg verbessert sich Schalke auf Rang drei und verschafft sich im engen Rennen im oberen Tabellendrittel eine gute Ausgangsposition. Lotte bleibt im gesicherten Mittelfeld, verpasst es jedoch, näher an die obere Tabellenhälfte heranzurücken.