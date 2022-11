Schalke 04 schöpft unter Trainer Reis neuen Mut im Abstiegskampf Der FC Schalke 04 musste am Ende einer katastrophalen Saison 2020/2021 tatsächlich den Gang in die 2. Bundesliga angehen.

Bei den vielen Fans des FC Schalke 04 wurde der neue Cheftrainer Kramer von Anfang an sehr kritisch gesehen. In seiner kurzen Amtszeit konnte der frühere Coach von Arminia Bielefeld auch nur wenige Pluspunkte bei den Anhängern sammeln. Aus diesem Grund kam die Entlassung von Frank Kramer nach nur sechs Punkten aus zehn Bundesligapartien nicht überraschend. Für ein kleines Erdbeben rund um die Veltins Arena sorgte dann aber wenige Tage später Rouven Schröder, der aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Sportdirektor zurücktrat. Ein Verein wie der FC Schalke muss auch mit einer solchen Situation umgehen können und hat die Aufgaben von Rouven Schröder zunächst intern auf mehrere Schultern verteilt.

In der aktuellen Spielzeit kann es deshalb für die Königsblauen nur darum gehen den Klassenerhalt zu schaffen und sich dann möglichst langfristig wieder im Bundesligaoberhaus zu etablieren. Allerdings startete der FC Schalke 04 zunächst denkbar schlecht in die Saison 2022/2023 und das führte nach dem 10. Spieltag in der Liga und dem Ausscheiden im DFB Pokal bereits zur Entlassung von Trainer Frank Kramer.

Thomas Reis scheint der Mannschaft wieder Selbstvertrauen zu geben

Nach einer weiteren Niederlage bei Hertha BSC unter Interimstrainer Matthias Kreutzer übernahm dann nach zähen Verhandlungen Thomas Reis die Mannschaft. Der neue Übungsleiter hatte in der Vorsaison den VfL Bochum nach einem gelungenen Aufstieg auch schon in der Klasse gehalten.

Von Anfang an scheint Thomas Reis bei den Königsblauen an den richtigen Stellschrauben gedreht zu haben. Den bereits in den ersten beiden Spielen gegen den SC Freiburg und Werder Bremen wirkten die Gelsenkirchener deutlich verbessert und zeigten auch eine ganz andere Körpersprache. Allerdings gelang Thomas Reis nicht wie erhofft der sofortige Befreiungsschlag. Denn zunächst musste sich Schalke 04 zu Hause gegen den SC Freiburg mit 0:2 geschlagen geben und dann gab es auch beim Mitaufsteiger Werder Bremen eine knappe 1:2-Niederlage. Dabei zeigten die Schalker vor allem in Bremen schon eine sehr engagierte Leistung und verpassten es lediglich auch etwas Zählbares aus Bremen mitzunehmen.

Erster Erfolg von Schalke 04 in der Bundesliga nach sieben Niederlagen

Der FC Schalke 04 hatte dann im vorletzten Bundesligaspiel dieses Jahres zuletzt den FSV Mainz 05 zu Gast. In dieser Partie zeigte Königsblau von Beginn an eine gute Leistung und war über weite Strecken der Partie die deutlich bessere Mannschaft. Bereits in der 10. Spielminute sorgte Simon Terodde nach einem Traumpass von Alexander Kral für die 1:0-Führung. Diesen Vorsprung brachte Schalke 04 dann auch ins Ziel und hat durch diesen wichtigen Erfolg gegen Mainz 05 jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Im letzten Spiel des Jahres erwarten die Schalker dann ausgerechnet den Rekordmeister Bayern München und wollen auch in diesem Duell mit vollem Einsatz für eine große Überraschung sorgen.