Schalke 04, Livemusik, Frühschoppen: SG Meilingen feiert Jubiläum Am kommenden Wochenende feiert die SG Meilingen am Samstag und Sonntag ihr 75-Jähriges - und hat einiges vor von Max Hackl (SG Meilingen) · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Das war die Gründungsmannschaft der SG Meilingen. – Foto: SG-Archiv

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion von der SG Meilingen erreicht.

In diesem Jahr feiert die SG Nieder-Obermeilingen ihr 75-jähriges Vereinsjubiläum. Aus diesem besonderen Anlass lädt der Verein am 1. und 2. August 2026 zu einem abwechslungsreichen Festwochenende mit sportlichen Höhepunkten, Livemusik und einem bunten Familienprogramm ein. Den Auftakt bildet am Samstag, 1. August 2026, ein besonderes Fußballereignis. Um 15:30 Uhr trifft die Ü35-Mannschaft der SG Meilingen auf die Traditionself des FC Schalke 04. Fußballfans dürfen sich auf ein attraktives Duell und zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Umfeld der Königsblauen freuen. Im Anschluss sorgt die Band Zoundhouse mit Livemusik für beste Unterhaltung und ausgelassene Stimmung auf dem Festgelände.

Am Sonntag, 2. August 2026, startet das Jubiläumswochenende ab 11.30 Uhr mit einem traditionellen Frühschoppen gemeinsam mit den Meilinger Musikanten. Zeitgleich erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreicher Familientag mit verschiedenen Spielen für Groß und Klein, sowie einer Hüpfburg. Die Verantwortlichen der SG Nieder-Obermeilingen freuen sich auf zahlreiche Gäste aus der Region und darüber hinaus. Das Jubiläumswochenende soll nicht nur die erfolgreiche Vereinsgeschichte würdigen, sondern auch die Gemeinschaft und den Zusammenhalt im Verein feiern.

Für das Fußballspiel gegen die Traditionself des FC Schalke 04 sind weiterhin Eintrittskarten erhältlich. Aufgrund des großen Interesses empfiehlt der Verein, sich die Tickets frühzeitig zu sichern. Nähere Informationen zu Vorverkaufsstellen und Ticketbestellungen sind direkt beim Verein oder unter info@sgmeilingen.de erhältlich. Mit dem Festwochenende setzt die SG Nieder-Obermeilingen einen besonderen Höhepunkt in ihrem Jubiläumsjahr und lädt alle Sportfreunde, Vereinsmitglieder sowie Familien herzlich zum Mitfeiern ein.