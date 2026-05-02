Schalke 04 feiert Bundesliga-Rückkehr – Karaman trifft von Isaija Zecevic · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser

Der Wiederaufstieg wurde perfekt gemacht. – Foto: Isaija Zecevic

Historischer Abend in Gelsenkirchen: Der FC Schalke 04 hat mit einem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf den Wiederaufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Vor 61.578 Zuschauern in der ausverkauften VELTINS-Arena sorgte Kapitän Kenan Karaman mit einem Traumtor in der 14. Minute für den entscheidenden Treffer.

Schalke startete druckvoll in die Partie und setzte direkt offensive Akzente. Bereits in der 5. Minute prüfte Adil Aouchiche Düsseldorfs Schlussmann Florian Kastenmeier erstmals. Auch Moussa Sylla kam kurz darauf zu einer guten Möglichkeit, stand jedoch im Abseits. Die frühe Überlegenheit der Gastgeber zahlte sich in der 14. Minute aus: Nach einem starken Ballgewinn von Soufiane El-Faouzi schaltete Königsblau blitzschnell um. Über Adil Aouchiche landete der Ball bei Kenan Karaman, der das Leder artistisch mitnahm und aus vollem Lauf unhaltbar in den rechten Winkel jagte – die Arena explodierte. Nur fünf Minuten später hätte Schalke beinahe nachgelegt, als Aouchiche einen Freistoß an den Außenpfosten setzte. Düsseldorf blieb jedoch gefährlich und kam durch Cedric Itten in der 21. Minute zur ersten richtig guten Ausgleichschance, doch Loris Karius war zur Stelle. In der 35. Minute vergab Aouchiche dann die große Gelegenheit zum 2:0, als sein Schuss knapp am linken Pfosten vorbeistrich.