Schalge setzt auf schnellen Klassenerhalt Oidtweilers Trainer sieht Hilfarth klar vorne und hofft auf mehr Konstanz. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Siegfried Strzys

Nach einer von Verletzungen geprägten Saison richtet der FC Concordia Oidtweiler den Blick nach vorn. Trainer Sven Schalge setzt auf einen weitgehend zusammengebliebenen Kader, schnelle Integration der Neuzugänge und möglichst früh gesicherte Klassenverhältnisse.

Beim FC Concordia Oidtweiler verlief der Start in die Vorbereitung bewusst zweigeteilt. Zunächst standen Ausdauerläufe auf dem Programm, „damit jeder Spieler eine ähnliche Grundlage hat“, anschließend legte die Mannschaft noch eine kurze Pause ein, ehe die eigentliche Vorbereitung begann. Auf die vergangene Spielzeit blickt Trainer Sven Schalge mit gemischten Gefühlen zurück. „Die letzte Saison war sehr kompliziert, da wir mit sehr vielen schweren Verletzungen zu kämpfen hatten. Diese konnten wir leider nicht kompensieren. So können wir am Ende froh sein, dass wir die Klasse gehalten haben. Wir hatten nur eine Phase, in der wir halbwegs komplett waren. Zu dieser Zeit waren wir elf Spiele ungeschlagen und die Mannschaft hat gezeigt, was für ein Potenzial in ihr steckt.“ Als positives Highlight hebt der 39-Jährige den dritten Platz im Kreispokal und die damit verbundene Qualifikation für den Mittelrheinpokal hervor.

In der Sommerpause blieb der Kern des Kaders zusammen. „Wir haben den Kader größtenteils zusammengehalten und mit drei externen Neuzugängen verstärkt. Ziel ist es, die Jungs so schnell wie möglich zu integrieren. Zudem hoffe ich, dass einige unserer Jungs den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen.“ Weitere personelle Veränderungen stehen derzeit nicht im Mittelpunkt. Im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg sieht Schalge einen klaren Favoriten. „Ich denke, Hilfarth kann sich nur selbst schlagen. Es wäre verwunderlich, wenn sie mit diesem Kader nicht aufsteigen. Hinter Hilfarth sehe ich Haaren, Dynamo Erkelenz und eine Überraschungsmannschaft mit Chancen auf Platz zwei.“