Schaldings U23 bekommt Talent aus der Kreisklasse Finn Brand wechselt vom FC-DJK Tiefenbach zum Bezirksliga-Team der Grün-Weißen von PM / ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Neuzugang des SV Schalding-Heining II: Finn Brand – Foto: Verein

Der SV Schalding-Heining treibt die Kaderplanungen für seine Bezirksliga-Mannschaft voran und setzt dabei konsequent auf Talentförderung. Zur kommenden Saison wechselt der 20-jährige Offensivspieler Finn Brand vom FC-DJK Tiefenbach an den Reuthinger Weg und verstärkt die Bayernliga-Reserve.

Mit Brand bekommt die Schaldinger U23 einen talentierten und flexibel einsetzbaren Spieler für die vordere Linie. Der 20-Jährige hat sich in der Kreisklasse Passau/Freyung in der abgelaufenen Runde in den Fokus gespielt. Dem Youngster glückten in 16 Einsätzen fünf Treffer und neun Vorlagen. Nun wagt er den bewussten Schritt nach oben, um sich in der Bezirksliga zu beweisen.



Schaldings Übungsleiter Manuel Mörtlbauer zeigt sich sehr angetan vom Neuzugang: "Wir freuen uns sehr über die Zusage von Finn. Er ist ein kreativer Spieler, der uns im Offensivspiel mehr Flexibilität und neue Möglichkeiten geben wird. Zudem hat er in seinem Alter noch ein enormes Entwicklungspotenzial. Genau dieses Potenzial wollen wir im Trainerteam gemeinsam mit ihm anpacken und Schritt für Schritt voll ausschöpfen.“





Für den jungen Angreifer gab vor allem die sportliche Perspektive den Ausschlag, Tiefenbach zu verlassen. Finn Brand blickt erwartungsfroh auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich riesig auf die kommende Saison und die neue Herausforderung beim SVS. Mein persönliches Ziel ist es, so viel Spielzeit wie möglich zu sammeln, um dem Team bestmöglich zu helfen. Vor allem die Gespräche mit Manuel Mörtlbauer waren absolut super. Gleichzeitig möchte ich mich aber auch ganz herzlich beim FC-DJK Tiefenbach bedanken. – ein ganz besonderer Dank gilt dabei den Trainerteams der Jugend sowie der Herrenmannschaft und dem gesamten Verein für die großartige Unterstützung. Dem FC-DJK Tiefenbach wünsche ich für die Zukunft nur das Beste!“