Schaldings Saisonauftakt: Was noch Kopfzerbrechen bereitet

Jetzt geht`s auch für den SV Schalding-Heining wieder los. Die Grün-Weißen starten am Dienstagabend mit dem Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring in die neue Saison der Bayernliga Süd. Anpfiff am Reuthinger Weg gegen die Oberbayern aus dem Landkreis Traunstein ist um 18:30 Uhr.

Der kurzfristig für vergangenen Donnerstag angesetzte Test in Straubing gegen den Nord-Bayernligisten ASV Neumarkt hatte den erhofften wie gewünschten Effekt. Die Grün-Weißen konnten mit einem Erfolgserlebnis die Vorbereitung abschließen. 5:3 siegte der SVS nach 90 sehr munteren Minuten. Was aber auch wieder deutlich wurde: Hinten agieren die Schaldinger alles andere als sattelfest, das deutete sich bereits gegen die Profis des SSV Jahn, den FC Dingolfing und gegen den SV Erlbach an. Insgesamt 14 Mal musste Keeper Marius Herzig in diesen drei Partien die Kugel aus dem Netz fischen. Was hat der SVS also wirklich drauf? Das ist eine der spannenden Fragen vor dem Auftakt."Die Beweglichkeit und Lauffreudigkeit im Spiel nach vorne war gegen Neumarkt sehr positiv. Das sah schon sehr gut aus", lobt Cheftrainer Stefan Köck , dem hingegen die Unzulänglichkeiten vor dem eigenen Tor natürlich nicht verborgen geblieben sind: "Wo wir ganz klar noch ansetzen müssen, ist das Defensivverhalten, sowohl individuell als auch mannschaftstaktisch. Da haben wir noch ordentlich Luft nach oben. Das wissen wir, daran arbeiten wir intensiv. Und ich hoffe, dass man gegen Kirchanschöring schon eine Besserung erkennen kann." Die Gelb-Schwarzen aus dem Rupertiwinkel hat Köck in dieser Saison durchaus auf der Rechnug: "Der SVK hat immer eine gute Intensität in seinem Spiel. Vorne drin sie mit Omelanowsky und Kronbichler ein brandgefährliches Sturmduo, von hinten raus bauen erfahrene Akteure wie Thorsten Nicklas oder Spielertrainer Christoph Dinkelbach das Spiel auf. Meines Erachtens ist das eine Mannschaft, die man durchaus vorne erwarten darf."

Personalien SV Schalding-Heining: Eine MRT-Untersuchung bei Chris Brückl hat Licht ins Dunkel gebracht. Den 34-Jährigen setzt aktuell eine Sehnenverletzung in der Wade außer Gefecht. Er könnte allerdings in "ein bis zwei Wochen", so schätzt es Köck ein, wieder dabei sein. Markus Gallmaier wird zum Auftakt gegen Kirchanschöring aus privaten Gründen fehlen, er weilt auf Hochzeitsreise. Langzeitausfall Quirin Stiglbauer (Schulter-OP) fällt die komplette Vorrunde aus. Sebastian Sommer und Kaan Gülcü müssen ebenfalls noch passen, könnten in Kürze aber wieder fit sein.