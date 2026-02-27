Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Schaldings "Premiere" in Ismaning - Zillner muss weiterhin pausieren
Samstag: Nach wochenlanger Vorbereitung auf Kunstrasen bestreitet der SVS den Ligaauftakt auf Naturrasen
von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Herber Verlust: Kapitän Daniel Zillner fehlt seinen Schaldingern weiterhin. – Foto: Robert Geisler
Der SV Schalding-Heining legt in der Bayernliga Süd wieder los. Nach langer Winterpause und intensiven Vorbereitungswochen wollen die Grün-Weißen nun am morgigen Samstag bestmöglich aus den Startlöchern kommen. Die Elf von Coach Stefan Köck, für den es die vorerst letzte Frühjahrsrunde mit den Schaldingern sein wird, legt mit einem Auswärtsspiel beim FC Ismaning vor den Toren Münchens los. Die Partie wird auf Naturrasen im Prof. Erich Greipl Stadion ausgetragen. Anpfiff ist um 14 Uhr.
Trotz wochenlanger Vorbereitung werden die Kicker des SV Schalding-Heining am morgigen Samstag eine Premiere erleben: Das erste Spiel 2026 auf Naturrasen. Die Testspiele fanden allesamt auf künstlichem Geläuf statt. "Wir konnten zumindest am gestrigen Donnerstagabend zum ersten Mal auf unserem normalen Trainingsplatz trainieren", berichtet Stefan Köck, der demzufolge auch sagt: "Für alles Teams wird es nun primär darum gehen: Wer bekommt den Wechsel von Kunstrasen auf Naturrasen am besten hin?" Wie zu dieser Jahreszeit üblich erwartet der Übungsleiter daher in Ismaning einen Rasenplatz, der schwer zu bespielen und vor allem holprig sein wird, was wiederum die Fehlerquote nach oben treiben dürfte. Köck meint deshalb: "Es wird darauf ankommen, die eigenen Fehler zu minimieren und die des Gegners konsequent auszunutzen. Zudem wird viel über die zweiten Bälle entschieden werden." Was der 41-Jährige damit meint: Kurzpassspiel dürfte eher schwierig werden. Wer nach langen Bällen die Kugel erobert, hat gute Chancen, die Partie für sich zu entscheiden.
Personalien SV Schalding-Heining: Noel Tanzer, der im November in Kirchanschöring Rot gesehen hat, fehlt noch gesperrt. Kapitän Daniel Zillner fällt aufgrund seiner Achillessehnenprobleme weiterhin aus und gibt Rätsel auf. "Die Ursache der Beschwerden konnte leider immer noch nicht herausgefunden werden", informiert Köck. Zudem fehlt Simon Dorfner nach seinem Kreuzbandriss langzeitverletzt, Elion Haxhosaj und Sebastian Sommer sind ebenfalls nicht fit und müssen passen.
Xhevat Muriqi (re.) und seine Ismaninger brauchen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. – Foto: Sven Leifer
Das sagt Ismanings Coach Xhevat Muriqi: "In einer doch recht schwierigen Vorbereitung haben wir gut trainiert und sind fit. Wir erwarten mit Schalding eine robuste und zweikampfstarke Mannschaft. Im Hinspiel in Schalding haben wir eine sehr gute Partie gemacht. Nur durch sehr viel Pech haben wir nicht alle drei Zähler mitnehmen können. Spielerisch können wir mit jedem Team der Liga mithalten. In dieser Phase wird es jetzt aber darauf ankommen, dass wir die Zweikämpfe annehmen und uns reinschmeißen. Wir müssen den Kampf annehmen und vom Anpfiff weg bereit sein."
Personalien FC Ismaning: Die langzeitverletzten Alessandro Di Rosa und Alessio Thies fallen weiterhin aus. Ansonsten hat der FCI einige angeschlagene Spieler zu beklagen, die zum Auftakt aber fit sein sollten.