Schaldings "Premiere" in Ismaning - Zillner muss weiterhin pausieren

Herber Verlust: Kapitän Daniel Zillner fehlt seinen Schaldingern weiterhin. – Foto: Robert Geisler

Der SV Schalding-Heining legt in der Bayernliga Süd wieder los. Nach langer Winterpause und intensiven Vorbereitungswochen wollen die Grün-Weißen nun am morgigen Samstag bestmöglich aus den Startlöchern kommen. Die Elf von Coach Stefan Köck , für den es die vorerst letzte Frühjahrsrunde mit den Schaldingern sein wird, legt mit einem Auswärtsspiel beim FC Ismaning vor den Toren Münchens los. Die Partie wird auf Naturrasen im Prof. Erich Greipl Stadion ausgetragen. Anpfiff ist um 14 Uhr.



Trotz wochenlanger Vorbereitung werden die Kicker des SV Schalding-Heining am morgigen Samstag eine Premiere erleben: Das erste Spiel 2026 auf Naturrasen. Die Testspiele fanden allesamt auf künstlichem Geläuf statt. "Wir konnten zumindest am gestrigen Donnerstagabend zum ersten Mal auf unserem normalen Trainingsplatz trainieren", berichtet Stefan Köck, der demzufolge auch sagt: "Für alles Teams wird es nun primär darum gehen: Wer bekommt den Wechsel von Kunstrasen auf Naturrasen am besten hin?" Wie zu dieser Jahreszeit üblich erwartet der Übungsleiter daher in Ismaning einen Rasenplatz, der schwer zu bespielen und vor allem holprig sein wird, was wiederum die Fehlerquote nach oben treiben dürfte. Köck meint deshalb: "Es wird darauf ankommen, die eigenen Fehler zu minimieren und die des Gegners konsequent auszunutzen. Zudem wird viel über die zweiten Bälle entschieden werden." Was der 41-Jährige damit meint: Kurzpassspiel dürfte eher schwierig werden. Wer nach langen Bällen die Kugel erobert, hat gute Chancen, die Partie für sich zu entscheiden.