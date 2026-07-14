Schaldings letzter Test: Was Coach Schwarz ärgert - & was ihm gefällt

Es mutet durchaus ein wenig sonderbar an: In den Bayern- und Landesligen fällt in dieser Woche der Startschuss in die neue Saison. Ins Auftaktwochenende hat aber der Bayerische Fußball-Verband (BFV) auch die erste Runde des Verbandspokals hineingequetscht. Und so muss sich der SV Schalding-Heining nun bist Dienstag noch gedulden. Erst dann steht das erste Spiel für den SVS in der Bayernliga Süd an, denn Gegner TSV 1860 Rosenheim ist am Freitag im Totopokal gegen den FC Ismaning gefordert...
Coach Heiko Schwarz hatte deshalb schon vergangene Woche angekündigt, dass die eigentlich geplante Generalprobe gegen Union Gurten nicht der letzte Test gewesen sein soll. Kurzfristig wurde noch ein Gegner gesucht - und auch gefunden: Am morgigen Mittwoch um 19 Uhr probt der SVS zuhause noch einmal gegen die U19 des SV Wacker Burghausen. "Zehn Tage zwischen dem letzten Test und dem ersten Punktspiel, der Zeitraum war uns einfach ein bissl zu lange. Wir wollten dazwischen nochmal etwas Wettkampfmäßiges haben", erklärt Schwarz.
Die 1:3-Niederlage am vergangenen Samstag gegen die Oberösterreicher von Union Gurten, immerhin Vizemeister der Regionalliga Mitte 25/26, war nicht das Ergebnis, das sich die Grün-Weißen erhofft hatten. Schwarz sah zwei grundlegend verschiedene Halbzeiten seiner Elf: "Im ersten Abschnitt waren wir sowohl gedanklich als auch körperlich nicht auf der Höhe, haben uns den Schneid abkaufen lassen und bekamen durchaus in der ein oder anderen Situation auch unsere Grenzen aufgezeigt. Mit dem zweiten Abschnitt war ich hingegen sehr zufrieden. Da waren wir äußerst präsent. Alles in allem können wir das schon recht gut einschätzen. Für mich war das kein Rückschritt, zumal Gurten eine richtig gute Mannschaft beisammen hat."
Positiv stimmt den Ex-Profi aber weiterhin das Engagement seiner Schützlinge: "Der Einsatz und der Trainigsfleiß sind top. Jetzt fiebern wir alle dem Saisonstart entgegen und wollen rein in den Wettkampfmodus. Denn langsam reicht`s mit Vorbereitung. Es kann losgehen!"
Sorgenfalten in personeller Hinsicht bereitet nach dem Gurten-Spiel Thomas Schacherbauer. Der Defensivspezialist, der seinem Coach von der DJK Vornbach an den Reuthinger Weg gefolgt ist, klagt über Rückenschmerzen. "Er hat ziemlich starke Beschwerden. Am morgigen Mittwoch hat er eine MRT-Untersuchung. Hoffentlich nichts Schlimmeres", informiert Schwarz. Erfreulich hingegen: Maxi Moser und Sebastian Sommer sind wieder ins Training eingestiegen. Ausfallen werden hingegen weiterhin die langzeitverletzten Hannes Hobelsberger, Samuel Langen, Vincent Ketzer und Simon Dorfner.