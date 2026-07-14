Schaldings letzter Test: Was Coach Schwarz ärgert - & was ihm gefällt Der SVS probt am Mittwochabend gegen die U19 des SV Wacker Burghausen, weil der Saisonstart erst am kommenden Dienstag in Rosenheim ansteht +++ Der Rücken! Bangen um Schacherbauer von Mathias Willmerdinger · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Bangen um Thomas Schacherbauer. Den Neuzugang aus Vornbach plagen Rückenprobleme. Eine MRT-Untersuchung am Mittwoch soll Klarheit bringen. – Foto: Simon Eiler

Es mutet durchaus ein wenig sonderbar an: In den Bayern- und Landesligen fällt in dieser Woche der Startschuss in die neue Saison. Ins Auftaktwochenende hat aber der Bayerische Fußball-Verband (BFV) auch die erste Runde des Verbandspokals hineingequetscht. Und so muss sich der SV Schalding-Heining nun bist Dienstag noch gedulden. Erst dann steht das erste Spiel für den SVS in der Bayernliga Süd an, denn Gegner TSV 1860 Rosenheim ist am Freitag im Totopokal gegen den FC Ismaning gefordert...

Coach Heiko Schwarz hatte deshalb schon vergangene Woche angekündigt, dass die eigentlich geplante Generalprobe gegen Union Gurten nicht der letzte Test gewesen sein soll. Kurzfristig wurde noch ein Gegner gesucht - und auch gefunden: Am morgigen Mittwoch um 19 Uhr probt der SVS zuhause noch einmal gegen die U19 des SV Wacker Burghausen. "Zehn Tage zwischen dem letzten Test und dem ersten Punktspiel, der Zeitraum war uns einfach ein bissl zu lange. Wir wollten dazwischen nochmal etwas Wettkampfmäßiges haben", erklärt Schwarz. Morgen, 19:00 Uhr SV Schalding-Heining Schalding SV Wacker Burghausen SV Wacker 19:00 PUSH Die 1:3-Niederlage am vergangenen Samstag gegen die Oberösterreicher von Union Gurten, immerhin Vizemeister der Regionalliga Mitte 25/26, war nicht das Ergebnis, das sich die Grün-Weißen erhofft hatten. Schwarz sah zwei grundlegend verschiedene Halbzeiten seiner Elf: "Im ersten Abschnitt waren wir sowohl gedanklich als auch körperlich nicht auf der Höhe, haben uns den Schneid abkaufen lassen und bekamen durchaus in der ein oder anderen Situation auch unsere Grenzen aufgezeigt. Mit dem zweiten Abschnitt war ich hingegen sehr zufrieden. Da waren wir äußerst präsent. Alles in allem können wir das schon recht gut einschätzen. Für mich war das kein Rückschritt, zumal Gurten eine richtig gute Mannschaft beisammen hat."

Coach Heiko Schwarz (li.) und Co-Trainer Albert Krenn fiebern dem Saisonauftakt entgegen. – Foto: Simon Eiler