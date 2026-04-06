Schaldinger Oster-Debakel: SVS geht gegen Kottern klanglos unter

Keinen guten Tag erwischten die Schaldinger an diesem Ostermontag gegen in fast allen Belangen überlegene Kicker des TSV Kottern. – Foto: Alexander Ferazin

Es sollte ein Fußballfest am Reuthinger Weg werden, doch der Ostermontag endete für den SV Schalding-Heining in einem sportlichen Debakel. Am 28. Spieltag der Bayernliga Süd kassierte die Mannschaft von Stefan Köck eine herbe 0:4-Heimklatsche gegen den TSV Kottern. „Wir waren gefühlt ab der ersten Minute im Pausenmodus und schläfrig“, bilanzierte ein bedienter SVS-Coach nach Schlusspfiff gegenüber FuPa. Vor allem die Defensive bekam die langen Bälle der Allgäuer über die gesamte Spielzeit nicht in den Griff.

Dabei begann der Nachmittag mit einer personellen Premiere: Kaan Gülcü feierte sein Startelf-Debüt im Schaldinger Kasten, da Stammkeeper Marius Herzig nach seinem Platzverweis gegen Schwaig zum Zuschauen verdammt war.

Der SVS fand jedoch zu keiner Zeit Bindung zum Spiel. Zwar hatte Patrick Drofa in der 14. Minute die Chance zur Führung, scheiterte aber am eingewechselten Gästekeeper Siebken. Stattdessen folgte der Doppelschlag der Allgäuer: Erst traf Hackenschmidt (18.), nur zwei Minuten später zirkelte Buchmann das Leder zum 0:2 in den Winkel. Schalding bemühte sich zwar um den Anschluss, doch weder ein spektakulärer Fallrückzieher von Gallmaier (37.) noch ein Kopfball von Szili kurz vor der Pause (45.+3) brachten den erhofften Erfolg.

Nach dem Seitenwechsel keimte kaum noch Hoffnung auf, da Kottern bereits in der 50. Minute durch Hackenschmidts zweiten Treffer auf 0:3 erhöhte. Der SVS rannte in der Folge zwar redlich an, blieb im letzten Drittel aber ohne Durchschlagskraft. Die Moral der Hausherren wurde in der Schlussphase endgültig gebrochen, als Patrick Drofa mit Gelb-Rot vom Platz musste (83.). Den Schlusspunkt unter einen „gebrauchten Tag“ setzte Achim Speiser, der in der 89. Minute völlig unbedrängt zum 0:4-Endstand einnetzte. Für den SVS war es ein schmerzhafter Rückschlag im Kampf um eine bessere Tabellenplatzierung, bei dem vor allem die Einstellung der Mannschaft die größten Fragen aufwerfen dürfte...