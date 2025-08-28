 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Beste Laune zuletzt am Reuthinger Weg nach dem 5:0 gegen Geretsried. So kann`s in Heimstetten weitergehen.
Beste Laune zuletzt am Reuthinger Weg nach dem 5:0 gegen Geretsried. So kann`s in Heimstetten weitergehen. – Foto: Mike Sigl

Schalding zu Gast beim Klub mit Bayernliga-Alleinstellungsmerkmal

Freitag - 8. Spieltag: SVS mit viel Rückenwind zum bislang sieglosen SV Heimstetten

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Schalding
Heimstetten

So darf`s gerne weitergehen, werden sich die Schaldinger Symphatisanten am vergangenen Wochenende gesagt haben: Dank einer der besten Saisonleistungen hat der SVS dem bis dato sehr starken Aufsteiger TuS Geretsried mit 5:0 nicht den Hauch einer Chance gelassen. Klasse! Die Blicke am Reuthinger Weg dürfen in der Bayernliga Süd wieder nach oben gehen. Den starken Eindruck wollen die Grün-Weißen nun am Freitagabend zu Gast beim SV Heimstetten bestätigen. Schaldinger und die "Hoaschdenga" - beide Vereine kennen sich aus zahlreichen gemeinsamen Regionalliga-Jahren sehr gut. Der SVH hat vor dieser Saison neue Wege beschritten und zum ersten Mal eine Frau zur Cheftrainerin in der Bayernliga gemacht. Sarah Romert (30), Ex-Profispielerin des FC Bayern und ehemalige Junioren-Nationalspielerin, hat im Münchner Osten das sportliche Kommando. Bislang läuft`s allerdings eher zäh. Heimstetten wartet auch nach sieben Anläufen immer noch auf den ersten Sieg. Die Romert-Jungs sind die Remiskönige der Liga und haben schon fünfmal die Punkte geteilt. Anstoß im ATS Sportpark ist am Freitagabend um 19 Uhr.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
19:00live

Das sagt Schaldings Cheftrainer Stefan Köck vor der Partie: "Gegen Geretsried, das war schon sehr, sehr ordentlich, so kann`s weitergehen. Über 90 Minuten gesehen würde ich aber nicht von der besten Saisonleistung sprechen. In Heimstetten erwartet uns jetzt eine erfahrene Mannschaft mit viel Regionalliga-Erfahrung. Dass sie noch kein Spiel gewonnen haben, hat eher weniger Aussagekraft. Dafür haben sie bislang fünf Unentschieden geholt, was wiederum unterstreicht, wie eng diese Liga ist. Wir können genau einschätzen, was da für ein Kaliber auf uns wartet."

Personalien SV Schalding-Heining: Patrick Drofa ist am Freitagabend privat verhindert. Michael Dietl fehlt verletzungsbedingt. Dafür sind Moritz Bauernfeind nach abgebrummter Sperre und Maxi Moser nach überstandener Verletzung wieder mit an Bord.


Wie ist die Lage in Heimstetten? >>>Hier geht`s zum Bericht des SVH!

Aufrufe: 028.8.2025, 19:30 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor