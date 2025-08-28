Schalding zu Gast beim Klub mit Bayernliga-Alleinstellungsmerkmal

So darf`s gerne weitergehen, werden sich die Schaldinger Symphatisanten am vergangenen Wochenende gesagt haben: Dank einer der besten Saisonleistungen hat der SVS dem bis dato sehr starken Aufsteiger TuS Geretsried mit 5:0 nicht den Hauch einer Chance gelassen. Klasse! Die Blicke am Reuthinger Weg dürfen in der Bayernliga Süd wieder nach oben gehen. Den starken Eindruck wollen die Grün-Weißen nun am Freitagabend zu Gast beim SV Heimstetten bestätigen. Schaldinger und die "Hoaschdenga" - beide Vereine kennen sich aus zahlreichen gemeinsamen Regionalliga-Jahren sehr gut. Der SVH hat vor dieser Saison neue Wege beschritten und zum ersten Mal eine Frau zur Cheftrainerin in der Bayernliga gemacht. Sarah Romert (30), Ex-Profispielerin des FC Bayern und ehemalige Junioren-Nationalspielerin, hat im Münchner Osten das sportliche Kommando. Bislang läuft`s allerdings eher zäh. Heimstetten wartet auch nach sieben Anläufen immer noch auf den ersten Sieg. Die Romert-Jungs sind die Remiskönige der Liga und haben schon fünfmal die Punkte geteilt. Anstoß im ATS Sportpark ist am Freitagabend um 19 Uhr.
Personalien SV Schalding-Heining: Patrick Drofa ist am Freitagabend privat verhindert. Michael Dietl fehlt verletzungsbedingt. Dafür sind Moritz Bauernfeind nach abgebrummter Sperre und Maxi Moser nach überstandener Verletzung wieder mit an Bord.
