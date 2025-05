Schalding wird erneut einen Umbruch meistern müssen

Der SV Schalding-Heining blickt auf eine verkorkste Frühjahrsrunde in der Bayernliga Süd zurück. Das hatten sie sich am Reuthinger Weg ganz anders vorgestellt. Und es bleibt das Gefühl: Da wäre viel mehr drin gewesen! Hätte, wäre, wenn - bringt eh nichts, und deshalb wollen sich die Grün-Weißen auch gar nicht lange im Selbstmitleid suhlen. Ausgiebige Analysen sind angesagt. Warum ging`s schief, und welche Lehren können wir daraus ziehen, damit es in der kommenden Saison wieder besser läuft? Um zumindest mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause gehen zu können, wäre es nach der Sieglos-Serie zuletzt eminent wichtig, die beiden abschließenden Partien erfolgreich zu gestalten. Damit soll am morgigen Samstag beim Auswärtsspiel in Deisenhofen begonnen werden. Anpfiff ist um 14 Uhr.