Schalding wie ein Uhrwerk: Auch Garching stoppt SVS-Express nicht 18. Spieltag - Samstag: SVS siegt mit 4:0 hochsouverän

Das war meisterlich! Der SV Schalding-Heining hat in hochsouveräner Art uns Weise seine Auswärtsaufgabe in der Bayernliga Süd beim VfR Garching gelöst und damit seine Tabellenführung weiter zementiert. Für die Grümn-Weißen war es mittlerweile der achte (!) Sieg in Folge.

In den ersten 45 Minuten machten die Hausherren dem Tabellenführer das Leben schwer und gestalteten die Partie ausgeglichen. Demzufolge ging es auch torlos in die Kabinen. Doch nach dem Seitenwechsel lief die Angriffsmaschninerie der Grün-Weißen auf Hochtouren. In der 52. Minute schob Dominik Weiß zum 0:1 ein. Garchings Tino Reich sah nach einer guten Stunde glatt Rot nach einer Rudelbildung, was Schalding sofort und gnadenlos ausnutzte. Markus Gallmaier erhöhte mit seinem 14. Saisontor auf 0:2 (63.) - schon die Entscheidung! Der SVS spielte es jetzt mit einem Mann mehr ganz souverän runter, Patrick Rott (78.) und wiederum Gallmaier (81.) legten sogar noch zwei Treffer drauf und schossen damit einen deutlichen Auswärtssieg heraus.Schaldings Coach Stefan Köck war vor allem mit der Leistung nach der Pause hochzufrieden: "Im ersten Abschnitt hat es uns Garching mit einer sehr lauffreudigen Vorstellung extrem schwer gemacht. Der Gegner hat brutal viel investiert. Wir sind deshalb nur schwer ins Spiel gekommen. Das 1:0 kurz nach der Pause - und natürlich auch der Platzverweis - haben uns dann in die Karten gespielt. Garching ist weiter angelaufen, was uns natürlich Räume geboten hat. Die musst du dann aber auch erst einmal so bespielen. Das haben wir sehr gut gemacht." Für die Schaldinger geht`s nächsten Sonntag mit dem Heimspiel gegen Kirchanschöring weiter, anschließend wartet die Auswärtsaufgabe beim SV Erlbach, ehe zum Kehraus vor der Winterpause der FC Ismaning am Reuthinger Weg gastiert.