Schalding verpflichtet Deggendorfer Mittelfeld-Talent Langen Der 19-jährige Youngster nimmt die höherklassige Herausforderung am Reuthinger Weg an von Thomas Seidl · 03.04.2026, 10:00 Uhr · 0 Leser

Läuft ab Juni für den SV Schalding-Heining auf: Samuel Langen – Foto: Verein

Der SV Schalding-Heining vermeldet einen weiteren Neuzugang: Samuel Langen wird ab Juni das Trikot des Bayernligisten überstreifen. Der 19-Jährige durchlief seine fast komplette Jugendausbildung bei der SpVgg GW Deggendorf und sammelte bei den Donaustädtern auch seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich. Eine Schulterverletzung setzte den zentralen Mittelfeldspieler vor der Winterpause allerdings lange außer Gefecht, so dass der Neu-Schaldinger in der laufenden Bezirksliga-Runde erst sechsmal zum Einsatz kam und sich dabei zweimal in die Torschützenliste eintragen konnte.

Langen, der in Tabertshausen bei Plattling zu Hause ist und in Passau studiert, gilt als klassischer "Box-to-Box-Spieler", der sehr laufstark und torgefährlich ist. In seiner letzten Jugend-Saison verbuchte er in der U19-Landesliga beispielsweise acht Treffer.



"Der SV Schalding-Heining ist für mich ein sehr ambitionierter Verein mit einer super Struktur. Die Gespräche mit den Verantwortlichen Meiko Wandl und Jürgen Fuchs waren hervorragend und letztlich auch ausschlaggebend für meine Entscheidung", verrät der Youngster, der sich bodenständige, aber durchaus ambitionierte Ziele gesteckt hat: "Ich möchte mich möglichst schnell an das höhere Niveau in der Mannschaft gewöhnen, um dem Team bestmöglich zu helfen und mich natürlich auch sportlich persönlich weiterzuentwickeln.“





Die Verantwortlichen des SVS sind überzeugt, einen guten Fang gemacht zu haben. "Mit Samuel bekommen wir einen jungen, spielstarken Sechser dazu, der seinen Weg bei uns machen wird. Er ist ein sehr sympathischer Bursche, der genau weiß, was er will. Wir sind sehr froh, dass dieser Transfer geklappt hat", lässt sich Kaderplaner Meiko Wandl zitieren.







Nach Adrian Böck (SV Hutthurm), Thomas Schacherbauer (DJK Vornbach), Andras Mityko (SpVgg GW Deggendorf) und Rafael Oslislo (SV Pankofen) ist Samuel Langen der fünfte Sommer-Neuzugang der Grün-Weißen.