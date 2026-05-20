Schalding verpflichtet 18-jähriges Talent aus Österreich Thomas Flieher kommt vom Bezirksligisten SV Riedau an den Reuthinger Weg von PM / ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Thomas Flieher wagt den Sprung in den höherklasigen Amateurfußball – Foto: Verein

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Der SV Schalding-Heining treibt seine Kaderplanung für die Bayernliga-Spielzeit 2026/27 weiter voran und vermeldet einen spannenden Neuzugang für die Offensive: Vom österreichischen Bezirksligisten SV Riedau wechselt der erst 18-jährige Thomas Flieher an den Reuthinger Weg.

Thomas Flieher ist auf den offensiven Außenbahnen flexibel einsetzbar und kann sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Flügel agieren. Seine sportlichen Markenzeichen sind ein enormes Grundtempo und seine Stärke im Eins-gegen-Eins. Trotz seines jungen Alters bringt der Neuzugang bereits reichlich Erfahrung aus dem Herrenbereich mit. Für seinen Noch-Klub, die Saison in der oberösterreichischen Bezirksliga ist noch nicht beendet, bestritt der Youngster bislang 55 Meisterschaftsspiele in der "Kampfmannschaft" und erzielte dabei fünf Treffer.





SVS-Kaderplaner Meiko Wandl zeigt sich glücklich über die Zusage des jungen Österreichers: "Thomas bringt für die Flügelposition sehr großes Potenzial mit. Trotz seiner erst 18 Jahre zählte er in den letzten beiden Saisons schon zu den absoluten Leistungsträgern beim SV Riedau in der Bezirksliga West. Wir trauen ihm einiges zu und es freut uns riesig, dass er sich für den SVS entschieden hat. An ihm waren auch viele höherklassige Vereine aus Oberösterreich intensiv dran.“



