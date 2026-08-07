Schalding verliert deutlich gegen Pipinsried, "Spiele" remisiert

Am Freitagabend in der Bayernliga Süd hatte der SV Schalding-Heining den FC Pipinsried zu Gast. Das Hohe Endergebnis spiegelt den Spielverlauf kaum, es war über 90 Minuten meist ein Spiel auf Augenhöhe. Im ersten Durchgang traf erst der SV Schalding die Latte, Pipinsried machte es besser und machte durch einen sehenswerten Treffer das 0:1. In der 50. glich Thomas Flieher mit einem wunderschönen Distanzschuss aus. Im weiteren Verlauf war Schalding die stärkere Mannschaft und drückte auf den Führungstreffer, die Gäste nutzten die Räume in Folge aber eiskalt und schraubten das Ergebnis noch bis zum 4:1 hoch.
die SpVgg Landshut musste zuhause gegen Rosenheim ran. Im ersten Abschnitt hatten die Gäste mehr vom Spiel, doch beim Gang in die Kabinen nach 45 Minuten stand noch ein 0:0 auf der Anzeigetafel. Im zweiten Durchgang war Landshut aktiver, doch sie wurden in der 54. Minute eiskalt ausgekontert und mussten das 0:1 schlucken. Doch Landshut musste sich nur kurz schütteln und konnte zehn Minuten später den Ausgleich erzielen. Danach war es ein reiner Abnutzungskampf, das Unentschieden geht am Ende in Ordnung.
Die Stimmen zu den Spielen:
Max Maier, sportlicher Leiter SpVgg Landshut: "Aus meiner Sicht ein leistungsgerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit hatte Rosenheim mehr vom Spiel und die klareren Chancen. Nach der Halbzeit haben wir dann zielstrebiger nach vorne gespielt und haben durch einen Konter das 0:1 kassiert. Davon haben wir uns schnell erholt und den Ausgleich erzielen. Im Anschluss war es ein Abnutzungskampf. Wir leben gut mit dem Punkt und sind mit 7 Punkten nach 4 Spielen zufrieden.“
Heiko Schwarz, Trainer SV Schalding-Heining: "Die erste Hälfte ging schon an Pipinsried, da haben wir oft nicht wirklich den Zugriff bekommen. Der Gegner hatte ein Chancenplus und ging verdient mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit sind wir sehr gut aus der Kabine gekommen und konnten zügig den Ausgleich erzielen. Wir sind weiter am Drücker geblieben, hatten gute Momente und Einschussmöglichkeiten, bei denen uns am Ende die Überzeugung beim Abschluss gefehlt hat. Danach kassierten wir das 1:2, da haben wir einen langen Ball nicht verteidigen können und das 1:3 war dann ein individueller Fehler. Am Ende steht es 1:4, das hört sich schon massiv an - doch so klar war es nicht. Es ist bitter, wenn dann so ein deutlicher Resultat steht. Es hat uns doch das eine oder andere aufgezeigt, an dem wir noch arbeiten müssen. Aus der zweiten Halbzeit können wir allerdings auch viel Positives mitnehmen."