Schalding verliert deutlich gegen Pipinsried, "Spiele" remisiert

Trotz einer guten Leistung steht der SVS am Ende mit leeren Händen da – Foto: Simon Eiler

Am Freitagabend in der Bayernliga Süd hatte der SV Schalding-Heining den FC Pipinsried zu Gast. Das Hohe Endergebnis spiegelt den Spielverlauf kaum, es war über 90 Minuten meist ein Spiel auf Augenhöhe. Im ersten Durchgang traf erst der SV Schalding die Latte, Pipinsried machte es besser und machte durch einen sehenswerten Treffer das 0:1. In der 50. glich Thomas Flieher mit einem wunderschönen Distanzschuss aus. Im weiteren Verlauf war Schalding die stärkere Mannschaft und drückte auf den Führungstreffer, die Gäste nutzten die Räume in Folge aber eiskalt und schraubten das Ergebnis noch bis zum 4:1 hoch.

die SpVgg Landshut musste zuhause gegen Rosenheim ran. Im ersten Abschnitt hatten die Gäste mehr vom Spiel, doch beim Gang in die Kabinen nach 45 Minuten stand noch ein 0:0 auf der Anzeigetafel. Im zweiten Durchgang war Landshut aktiver, doch sie wurden in der 54. Minute eiskalt ausgekontert und mussten das 0:1 schlucken. Doch Landshut musste sich nur kurz schütteln und konnte zehn Minuten später den Ausgleich erzielen. Danach war es ein reiner Abnutzungskampf, das Unentschieden geht am Ende in Ordnung.



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