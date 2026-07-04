Schalding & Landshut erfolgreich - Ergolding siegt spät

Schalding-Neuzugang Adrian Böck brachte seine Mannschaft mit dem ersten Treffer der Partie gegen Fortuna Regensburg auf die Siegerstraße. – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

Auf den niederbayerischen Plätzen stand der Samstag im Zeichen zahlreicher Testspiele. Schalding und Landshut entschieden ihre Partien für sich, auch Dingolfing und Künzing waren erfolgreich, während Garham im Bezirksliga-Duell spät gegen Ergolding verlor.

Bayernliga Süd

Der Bayernliga-Aufsteiger SpVgg Landshut hat sein Testspiel gegen den Landesligisten VfB Hallbergmoos-Goldach knapp mit 2:1 für sich entschieden. Nach 68 Minuten brachte Rabanter die Gastgeber mit dem ersten Tor der Partie in Führung. Lediglich fünf Minuten später baute Stoller den Vorsprung auf 2:0 aus. In der Schlussminute gelang Kurmehaj zwar noch der Anschlusstreffer für den VfB Hallbergmoos-Goldach, am knappen Erfolg der Landshuter änderte dies jedoch nichts mehr.





Für den SV Fortuna Regensburg war das Spiel gegen den SV Schalding-Heining sicherlich kein einfaches. Bereits am gestrigen Freitag mussten die Hausherren in der Totopokal-Quali ran, weshalb im heutigen Test gegen die Niederbayern ordentlich durchgewechselt wurde. Schalding-Coach Heiko Schwarz ordnete die Partie entsprechend ein und erklärte, man habe in der zweiten Halbzeit „guten Fußball gespielt und sich die Tore schön herausgespielt“, wisse jedoch auch, die Partie aufgrund der Belastung des Gegners „richtig einzuordnen.“ Am Ende erzielte die Schwarz-Truppe vier Treffer, musste jedoch noch einen Gegentreffer hinnehmen.

Landesliga Mitte Heute, 15:00 Uhr TSV Seebach Seebach SV Hutthurm Hutthurm 3 1 Im Duell zwischen dem TSV Seebach und dem SV Hutthurm behielten die Hausherren die Oberhand. Dietl und Adorjan brachten die Seebacher mit ihren Treffern in der 28. und 31. Minute bereits vor der Pause in Führung, ehe Hutthurm durch Pecher den Anschlusstreffer erzielte. Im zweiten Durchgang erzielte Richert mit seinem Treffer zum 3:1, den Endstand der Begegnung. Heute, 15:30 Uhr FC Dingolfing Dingolfing SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 2 0 Abpfiff Der Ligahöhere aus Dingolfing setzte sich im Test gegen Deggendorf mit 2:0 durch. Die BMW-Städter gingen bereits früh durch Daniel Hofer (9. Minute) in Führung, ehe der zur Halbzeit eingewechselte Jannik Bauer, der bereits am vergangenen Dienstag mit seinen beiden Toren in der Toto-Pokal-Qualifikation wichtige Treffer erzielt hatte, kurz vor dem Abpfiff (90.) seinen nächsten Treffer verzeichnete. Bezirksliga Ost/Bezirksliga West

Im Testspiel zwischen dem Bezirksligisten FC Künzing und dem Kreisligisten SV Auerbach behielt der klassenhöhere Gastgeber die Oberhand. Am Ende setzten sich die Künzinger souverän mit 3:0 durch. Die Treffer erzielten Göde (50.), Schmalzl (57.) und Weigl (84.).

Der entscheidende Treffer im Testspiel zwischen Ergolding und Garham fiel erst in der Schlussphase. David Gutkowski erlöste seine Ergoldinger Mannschaft in der 87. Minute und sicherte so einen erfolgreichen Test gegen ambitionierte Gäste aus Garham.