Schalding & Kottern: Beide Teams hoffen auf das Ende der Gruselserien

Nächstes Auswärtsspiel für den SV Schalding-Heining in der Bayernliga Süd: Der SVS reist am morgigen Samstag ins schöne Allgäu in den Kemptener Stadtteil Kottern-St. Mang. Für die landschaftlichen Reize werden die Grün-Weißen allerdings kaum Augen haben. Nach der 2:4-Niederlage vergangenes Wochenende in Schwaig geht es darum, endlich auswärts wieder mal einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Vier Pleiten in Serie kassierte die Elf von Cheftrainer Stefan Köck zuletzt in der Fremde. Höchste Zeit also, die Auswärtsmisere zu beenden, ansonsten könnte es ein ungemütlicher Herbst am Reuthinger Weg werden. Und die Chancen dazu stehen nicht schlecht: Der TSV Kottern ist aktuell das heimschwächste Team der Bayernliga Süd und wartet in der laufenden Saison immer noch auf den ersten Heimsieg. Anstoß in der ABT-Arena ist um 14 Uhr.
Personalien SV Schalding-Heining: Verletzungsbedingt nicht mit dabei in Kottern sind Christian Brückl, Nikolas Löblein, Rocco Vicol, Michael Dietl, Sebastian Sommer und Quirin Stiglbauer. Erkam Hoxha ist nach seinem Platzverweis bei der zweiten Mannschaft weiterhin gesperrt.
Das sagt Kotterns Cheftrainer Martin Dausch: "Wir sind derzeit in einem negativen Fahrwasser drin. Vorne machen wir die Tore nicht, hinten werden die kleinsten Fehler knallhart bestraft. Zuletzt bei der 1:3-Niederlage in Landsberg waren wir bestimmt nicht die schlechtere Mannschaft. Der Blick auf unsere Heimbilanz spricht leider auch Bände: Noch kein Heimsieg! Vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich immer sehr heimstark waren, kann es gegen Schalding nur ein Ziel geben: Wir wollen zuhause endlich den ersten Dreier einfahren."
Personalien TSV Kottern: Bis auf die langzeitverletzten Kai Dusch und Lukas Yilmaz stehen alle Mann zur Verfügung.