Schalding & Kottern: Beide Teams hoffen auf das Ende der Gruselserien

Das sagt Coach Stefan Köck vor dem Auftritt beim TSV Kottern: "Ergebnistechnisch liefern wir auswärts natürlich nicht das ab, was wir uns vorstellen. Leistungsmäßig darf man da aber nicht alles über einen Kamm scheren. Was wir aber ganz klar kritisieren müssen ist die Herangehensweise zuletzt in Schwaig. Wenn du nach 15 Minuten schon 0:3 hinten liegst, dann ist freilich einiges schiefgelaufen. Das haben wir aufgearbeitet und bereiten uns intensiv auf Kottern vor. Beim TSV haben sie sich den Start mit Sicherheit auch anders vorgestellt, dennoch ist da auf Seiten von Kottern nach wie vor sehr viel Qualität im Kader vorhanden."

Personalien SV Schalding-Heining: Verletzungsbedingt nicht mit dabei in Kottern sind Christian Brückl, Nikolas Löblein, Rocco Vicol, Michael Dietl, Sebastian Sommer und Quirin Stiglbauer. Erkam Hoxha ist nach seinem Platzverweis bei der zweiten Mannschaft weiterhin gesperrt.

Kotterns Coach Martin Dausch (li.) kann mit dem Saisonstart alles andere als zufrieden sein. – Foto: Charly Becherer

Das sagt Kotterns Cheftrainer Martin Dausch: "Wir sind derzeit in einem negativen Fahrwasser drin. Vorne machen wir die Tore nicht, hinten werden die kleinsten Fehler knallhart bestraft. Zuletzt bei der 1:3-Niederlage in Landsberg waren wir bestimmt nicht die schlechtere Mannschaft. Der Blick auf unsere Heimbilanz spricht leider auch Bände: Noch kein Heimsieg! Vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich immer sehr heimstark waren, kann es gegen Schalding nur ein Ziel geben: Wir wollen zuhause endlich den ersten Dreier einfahren."

Personalien TSV Kottern: Bis auf die langzeitverletzten Kai Dusch und Lukas Yilmaz stehen alle Mann zur Verfügung.