Schalding und Hauzenberg testen zum ersten Mal im neuen Jahr

Der Ausflug nach Regensburg kommt dem Sturm daher gerade recht. Gegen die Profireserve des Jahn, die zur Winterpause Platz 13 in der Bayernliga Nord belegt erwartet Schwarz gleich "einen richtigen Härtetest. Die Youngsters des SSV werden uns an unsere Grenzen bringen." Johannes Stingl hat wegen Knieproblemen nur dosiert trainiert und wird deshalb nicht mit von der Partie sein, ebenso wie Joris Wagner. Manuel Mader und Fabian Gastinger waren krank - Einsatz daher fraglich.