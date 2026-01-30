Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Testspiel
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Schalding und Hauzenberg testen zum ersten Mal im neuen Jahr
Der SVS empfängt am Reuthinger Weg die DJK Vornbach +++ Der Sturm reist nach Regensburg zur Profireserve des SSV Jahn
von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Nach zweieinhalb Monaten Pause steht beim Sturm der Ball wieder im Mittelpunkt. – Foto: Walter Brugger
Nach dem Start in die Vorbereitung stehen für die beiden niederbayerischen Bayernligisten SV Schalding-Heining und FC Sturm Hauzenberg die ersten Testpartien nach der Winterpause auf dem Plan. Die Schaldinger proben zuhause gegen die DJK Vornbach um den kommenden SVS-Coach Heiko Schwarz. Der Sturm macht sich auf den Weg nach Regensburg, wo am Kaulbachweg gegen die Profireserve des SSV Jahn getestet wird.
Simon Dorfner wurde indes nach seinem Kreuzbandriss erfolgreich in Plattling von Dr. Thore Zantop operiert und beginnt ab sofort mit seiner Reha. Quirin Stiglbauer wird gegen Vornbach noch passen müssen, dürfte aber in Kürze sein Comeback geben. Fehlen wird weiterhin noch Elion Haxhosaj, der sich vorm Winter eine doch schwerere Muskelverletzung zugezogen hat. Markus Tschugg wird im ersten Testspiel aus beruflichen Gründen fehlen.
Winter im Unteren Bayerischen Wald - für Freiluftfußball eher ungeeignet! "Es war wirklich keine einfache Woche für uns", meint Sturm-Trainer Dominik Schwarz und führt aus: "Am Montag war Tauwetter angesagt, der Kunstrasenplatz stand teilweise unter Wasser. Am Dienstag hat`s dann wieder angezogen und der Platz war gefroren. Gestern am Donnerstag ging auch nichts, weil es zehn Zentimeter Neunschnee gab. Wir hoffen, das am heutigen Freitag der Platz ausgefräst werden kann."
Der Ausflug nach Regensburg kommt dem Sturm daher gerade recht. Gegen die Profireserve des Jahn, die zur Winterpause Platz 13 in der Bayernliga Nord belegt erwartet Schwarz gleich "einen richtigen Härtetest. Die Youngsters des SSV werden uns an unsere Grenzen bringen." Johannes Stingl hat wegen Knieproblemen nur dosiert trainiert und wird deshalb nicht mit von der Partie sein, ebenso wie Joris Wagner. Manuel Mader und Fabian Gastinger waren krank - Einsatz daher fraglich.