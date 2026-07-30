 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligavorschau

Schalding & die »komplette Wundertüte« - Auch LA & Hankofen auf Reisen

Freitag - 3. Spieltag: SVS zu Gast beim TSV 1860 II +++ "Spiele" Landshut mit kurzer Reise nach Ismaning +++ Hankofen bei Aufsteiger 1860 Rosenheim gefordert

von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Schalding-Coach Heiko Schwarz rechnet mit einer "kompletten Wundertüte", wenn seine Elf am Freitagabend an der Grünwalder Straße gastiert.
Schalding-Coach Heiko Schwarz rechnet mit einer "kompletten Wundertüte", wenn seine Elf am Freitagabend an der Grünwalder Straße gastiert. – Foto: Robert Geisler

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TSV 1860 II

Hinter den drei niederbayerischen Teams in der Bayernliga Süd liegt ein äußerst erfolgreiches Wochenende. Sowohl die SpVgg Landshut als auch die SpVgg Hankofen-Hailing konnten am vergangenen Freitag Heimsiege einfahren. Der SV Schalding-Heining zog am Samstag nach und fuhr ebenfalls den ersten Heimdreier ein. So kann`s gerne weitergehen aus niederbayerischer Sicht! Am morgigen Freitag ist das Trio auswärts gefordert. Wir haben für euch den Überblick:

Morgen, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
19:00live

So emotional ging`s am Reuthinger Weg lange nicht mehr zur Sache. Der SVS drehte in einem wahren Kraftakt einen 0:2-Rückstand gegen den TSV Kottern noch in einen 4:2-Heimsieg. Der so ersehnte erste Dreier der Saison war damit unter Dach und Fach. Nicht nur irgendein Sieg, sondern fast schon ein Aha-Erlebnis. "Das war ganz wichtig! Du kannst ja viel erzählen, wenn`s dann nicht klappt, dann verliert man halt an Glaubwürdigkeit. Deshalb war das vor allem für den Kopf ganz wichtig, das gibt uns die nötige Überzeugung", versichert auch Cheftrainer Heiko Schwarz. Nun erwartet die Grün-Weißen am 3. Spieltag ein besonderes Spiel. Zum einen hat der TSV 1860 München, auch wenn es "nur" die U21 ist, nach wie vor einen klangvollen Namen, zum anderen wissen wohl selbst die Verantwortlichen an der Grünwalder Straße nach den Ereignissen der Sommerpause selbst noch nicht einmal genau, wer da morgen gegen Schalding auf dem Platz stehen wird. "Uns erwartet eine komplette Wundertüte! Ich glaube, es wird ein Mix aus U19-Spielern, bisherigen Spielern der U21 und Akteuren aus der ersten Mannschaft sein. Da wird große Qualität auf dem Platz stehen. Allerdings kann dieses Team noch nicht eingespielt sein, und an der Stelle wollen wir ansetzen", so Schwarz.

Personalien SV Schalding-Heining: Bei Fabian Schnabel wurde ein Riss des Syndesmosebands diagnostiziert. Zudem wurde die Kapsel und weitere Bänder in Mitleidenschaft gezogen. Ob der Routinier operiert werden muss oder nicht, das soll sich in den kommenden Tagen entscheiden. Darüber hinaus fehlen die langzeitverletzten Vincent Ketzer, Simon Dorfner und Samuel Langen. Erfreulich hingegen: Thomas Schacherbauer und Hannes Hobelsberger sind wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ob die beiden schon für das Gastspiel bei den Junglöwen eine Option sein werden, das lässt sich Coach Heiko Schwarz offen.

Die Junglöwen haben die Trainerfrage geregelt - >>>Hier geht`s zum ausführlichen Artikel!


Die Erleichterung in Hankofen war groß nach dem ersten Saisonsieg gegen den FC Ismaning. In Rosenheim wollen die "Dorfbuam" nachlegen.
Die Erleichterung in Hankofen war groß nach dem ersten Saisonsieg gegen den FC Ismaning. In Rosenheim wollen die "Dorfbuam" nachlegen. – Foto: Paul Hofer

Morgen, 19:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
19:00

Schön war`s nicht, aber dafür umso wichtiger. Nach der Auftaktpleite in Erlbach und dem Pokal-Aus in Dingolfing drohte in Hankofen die Stimmung schon ein wenig zu kippen, da kam der 2:0-Heimsieg gegen Ismaning gerade recht, auch wenn Cheftrainer Tobias Beck kritisiert: "Leistungsmäßig war das nicht das, was wir uns vorstellen. Da haben wir einen anderen Anspruch an uns." Schwamm drüber, das Ergebnis heiligt bekanntlich die Mittel. Drei Punkte wanderten auf das Konto der "Dorfbuam", das ist es, was zählt. Mit Rosenheim kommt nun ein recht unbekannter Gegner auf die SpVgg zu. "Ich habe mal nachgesehen: Das letzte Pflichtspiel gegen die Rosenheimer haben wir 2015 bestritten, das ist also schon ein bisschen her", meint Beck, hat sich aber freilich Infos über die Sechziger aus der Innstadt eingeholt. "Eine junge, spielstarke Truppe. Mit Wolfgang Schellenberg haben sie einen erfahren Trainer und ausgewiesenen Fußballfachmann an der Spitze. Sie werden gegen uns alles versuchen, um den ersten Saisonsieg einzufahren. Darauf stellen wir uns ein. Für uns gilt: Weiter fleißig punkten und im besten Fall einen Auswärtsdreier mit nach Hause nehmen."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Bis auf Ersatzkeeper Patrik Neumayer, der verletzt ausfällt, stehen den "Dorfbuam" alle Akteure zur Verfügung.

Läuft wie geschmiert bislang für die SpVgg Landshut! Folgt in Ismaning der 3. Streich im 3. Spiel?
Läuft wie geschmiert bislang für die SpVgg Landshut! Folgt in Ismaning der 3. Streich im 3. Spiel? – Foto: Norbert Herrmann

Morgen, 18:30 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
18:30

Zwei Spiele gegen die vermeintlichen Topteams Kirchanschöring und Erlbach, besser hätte das Comeback der "Spiele" in der Bayernliga bislang nicht laufen können. In Ismaning wartet nun ein Gegner, der wie Landshut primär das Ziel ausgerufen hat, sich vom Abstiegskampf fernzuhalten. "Es ist für uns nach wie vor etwas Besonderes, ein Bayernliga-Spiel bestreiten zu dürfen. Deshalb gehen wir die Aufgabe in Ismaning mit großer Vorfreude, aber auch Demut an. Der FCI ist seit Jahren fester Bestandteil der Bayernliga, das heißt im Umkehrschluss, dass da viel Qualität vorhanden ist. Da verbittet es sich von selbst, den FCI auch nur ansatzweise auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir wollen mit der gleichen Leidenschaft und der Intensität wie in den beiden ersten Spielen zu Werke gehen", lässt Landshuts Sportlicher Leiter Max Maier vor dem knapp 60 Kilometer weiten Trip vor die Tore der Landeshauptstadt wissen.

Personalien SpVgg Landshut: Der langfristige Ausfall von Dominik Past wiegt schwer. Der 26-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. "Das tut uns schon sehr weh. "Domi" hat unglaubliche Qualitäten im Eins-gegen-Eins. Die werden uns fehlen. Aber wir haben zuletzt schon bewiesen, dass unser Kader auch in der Breite qualitativ gut aufgestellt ist", so Maier. Neben Past muss die "Spiele" auch weiterhin auf Johannes Böhm verzichten, der sich nach seiner kleinen Knie-OP im Aufbautraining befindet. Ansonsten sind alle Mann Bord.