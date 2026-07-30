Schalding & die »komplette Wundertüte« - Auch LA & Hankofen auf Reisen

Zwei Spiele gegen die vermeintlichen Topteams Kirchanschöring und Erlbach, besser hätte das Comeback der "Spiele" in der Bayernliga bislang nicht laufen können. In Ismaning wartet nun ein Gegner, der wie Landshut primär das Ziel ausgerufen hat, sich vom Abstiegskampf fernzuhalten. "Es ist für uns nach wie vor etwas Besonderes, ein Bayernliga-Spiel bestreiten zu dürfen. Deshalb gehen wir die Aufgabe in Ismaning mit großer Vorfreude, aber auch Demut an. Der FCI ist seit Jahren fester Bestandteil der Bayernliga, das heißt im Umkehrschluss, dass da viel Qualität vorhanden ist. Da verbittet es sich von selbst, den FCI auch nur ansatzweise auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir wollen mit der gleichen Leidenschaft und der Intensität wie in den beiden ersten Spielen zu Werke gehen", lässt Landshuts Sportlicher Leiter Max Maier vor dem knapp 60 Kilometer weiten Trip vor die Tore der Landeshauptstadt wissen.

Personalien SpVgg Landshut: Der langfristige Ausfall von Dominik Past wiegt schwer. Der 26-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. "Das tut uns schon sehr weh. "Domi" hat unglaubliche Qualitäten im Eins-gegen-Eins. Die werden uns fehlen. Aber wir haben zuletzt schon bewiesen, dass unser Kader auch in der Breite qualitativ gut aufgestellt ist", so Maier. Neben Past muss die "Spiele" auch weiterhin auf Johannes Böhm verzichten, der sich nach seiner kleinen Knie-OP im Aufbautraining befindet. Ansonsten sind alle Mann Bord.