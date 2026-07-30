Schalding & die »komplette Wundertüte« - Auch LA & Hankofen auf Reisen

Hinter den drei niederbayerischen Teams in der Bayernliga Süd liegt ein äußerst erfolgreiches Wochenende. Sowohl die SpVgg Landshut als auch die SpVgg Hankofen-Hailing konnten am vergangenen Freitag Heimsiege einfahren. Der SV Schalding-Heining zog am Samstag nach und fuhr ebenfalls den ersten Heimdreier ein. So kann`s gerne weitergehen aus niederbayerischer Sicht! Am morgigen Freitag ist das Trio auswärts gefordert. Wir haben für euch den Überblick:
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Bis auf Ersatzkeeper Patrik Neumayer, der verletzt ausfällt, stehen den "Dorfbuam" alle Akteure zur Verfügung.
Personalien SpVgg Landshut: Der langfristige Ausfall von Dominik Past wiegt schwer. Der 26-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. "Das tut uns schon sehr weh. "Domi" hat unglaubliche Qualitäten im Eins-gegen-Eins. Die werden uns fehlen. Aber wir haben zuletzt schon bewiesen, dass unser Kader auch in der Breite qualitativ gut aufgestellt ist", so Maier. Neben Past muss die "Spiele" auch weiterhin auf Johannes Böhm verzichten, der sich nach seiner kleinen Knie-OP im Aufbautraining befindet. Ansonsten sind alle Mann Bord.