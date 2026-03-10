Schalding stellt die Weichen im Nachwuchsbereich

Von links nach rechts: Roland Aschenberger, Matthias Kühberger, Christian Frank

Kontinuität und Vertrauen am Reuthinger Weg: Der SV Schalding-Heining präsentiert sein Trainer-Tableau für die neue Saison im Großfeldbereich. Durch die frühzeitige Besetzung des Trainerstabs von der U19 bis zur U15 forciert man die enge Verzahnung zwischen Nachwuchs- und Herrenfußball. Ziel ist es, die Durchlässigkeit am Reuthinger Weg weiter zu erhöhen und die eigenen Talente noch gezielter auf die Herausforderungen im Seniorenbereich vorzubereiten.

Eine zentrale Personalie betrifft die U19-Junioren: Roland Aschenberger wird künftig die Verantwortung für das älteste Nachwuchsteam übernehmen. Flankiert wird er dabei von seinem bewährten Team um Alram Bögner und Moritz Bauernfeind . Aktuell leistet das Trio bei der U17 in der Bezirksoberliga (BOL) Beeindruckendes: "Dass die Mannschaft dort auf dem ersten Tabellenplatz steht, damit hat vor der Saison niemand gerechnet. Das ist ein Verdienst der akribischen Arbeit von Roland und seinem Team“, heißt es von Jugendleiter Manuel Mörtlbauer.

Für den SVS ist Aschenberger der "richtige Mann“, um die jungen Talente gezielt an den Herrenbereich heranzuführen. Die Statistik gibt dem Verein recht: Bereits im letzten Jahr wurden fünf U19-Akteure erfolgreich in die U23 integriert. Manuel Mörtlbauer betont: "Mit Roland Aschenberger und seinem Team können wir den Fokus noch schärfer darauf legen, unsere Spieler aus der U19 in die U23 zu bringen. Wir zeigen hier deutlich, dass die Durchlässigkeit beim SVS gelebt wird. Roland versteht es, die Jungs fit für den Herrenfußball zu machen.“

U17: Matthias Kühberger rückt nach – Hobelsberger-Zukunft offen

Bei den U17-Junioren wird künftig Matthias Kühberger mehr Verantwortung übernehmen. Aufgrund einer Verletzung steht der 26-Jährige dem Verein aktuell als aktiver Spieler nicht zur Verfügung und nutzt die Zeit, um seine Trainerkarriere zu forcieren. Er rückt in ein eingespieltes U17-Trainerteam auf, das ihm den Einstieg erleichtern wird. Kühberger konnte bereits unter Julian Hobelsberger bei der aktuellen U19 wertvolle Erfahrungen sammeln. Apropos Hobelsberger: Der hoch engagierter Coach wird die U19 noch bis zum Saisonende führen und parallel dazu seine B-Lizenz abschließen. Sein weiterer Weg ist aktuell noch offen, da Hobelsberger perspektivisch den Schritt in den Herrenbereich anstrebt. Manuel Mörtlbauer zeigt Anerkennung für den jungen Übungsleiter: "Wir bedanken uns herzlich bei Julian für seine hervorragende Arbeit. Die Zusammenarbeit war jederzeit von großem Vertrauen geprägt. Wir haben sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet und wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste.“

"Die Arbeit beim SVS macht mir großen Spaß, vor allem weil man diesen familiären Zusammenhalt in jedem Bereich spürt. Für mich ist das ein ideales Umfeld, um jetzt meine B-Lizenz fertigzustellen und die nächsten Schritte in meiner Trainerlaufbahn anzugehen", sagt der 27-Jährige über seine Zeit beim SVS.

Kontinuität bei der U15: Christian Frank bleibt

Ein klares Bekenntnis gibt es auch im Bereich der U15. Christian Frank bleibt Trainer der C-Junioren. Frank gilt im Verein als Paradebeispiel für Identifikation: "Ein junger, extrem engagierter Trainer, der die Farben Grün-Weiß lebt. Er ist eine absolute Bereicherung für den SVS – sportlich wie menschlich“, erklärt Mörtlbauer.